Questo dolcissimo scoiattolo salvato dall’uragano Isaac non riesce a dormire senza il suo orsacchiotto

Jill è una scoiattolina che 7 anni fa è stata salvata dall’uragano Isaac in Louisiana (Stati Uniti). Cosa ha di particolare? Oltre ad essere dolcissima e a non separarsi mai dal suo minuscolo orsacchiotto con cui dorme, è diventata una star del web grazie ad una pagina Istagram a lei dedicata.

Il suo account è “This Girl Is A Squirrel” e conta oltre 600mila follower da tutto il mondo. Parliamo di Jill, scoiattolo femmina che salvato dall’uragano ormai molti anni fa è stato accolto da una famiglia che non le ha fatto mancare coccole e affetto.

Nel 2012, lo scoiattolo era caduto dal suo nido a causa delle forti piogge e del vento ed è proprio così che ha trovato dei nuovi amici umani che l’hanno adottato.

I proprietari di Jill l’hanno raccolta, curata e presa temporaneamente con loro ma alla fine non sono riusciti a separarsene e hanno scelto di tenerla per sempre.

Questa scoiattolina è davvero dolcissima e in tanti la amano. Pensate che nel 2015 è stata anche eletta la celebrità più simpatica del web.

Sono in tanti a seguire le sue piccole avventure su Istagram (il suo profilo viene aggiornato regolarmente), a sapere che è un’esperta vegetariana e che non riesce ad addormentarsi se non ha con sé il suo orsacchiotto in miniatura. Fare pisolini è in realtà una delle sue attività preferite insieme a giocare con i tovaglioli di Starbucks.

Jill è libera di girare per tutta casa, si rilassa con le coccole della sua mamma umana e posa anche tranquillamente di fronte alla macchina fotografica, a volte indossando piccoli abiti realizzati apposta per lei.

Insomma una vera piccola star la cui unica paura è quella del vuoto (probabilmente a causa del trauma che ha subito quando è sopravvissuta all’uragano).

Jill ama anche viaggiare, adora soprattutto le spiagge dove viene portata dai proprietari che non la lasciano sola neppure quando vanno in vacanza. Inoltre festeggia sempre il suo compleanno. Insomma è trattata benissimo, praticamente al pari di un figlio.

Francesca Biagioli