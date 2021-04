Dopo 2 anni questo scoiattolo continua a far visita alla donna che lo ha salvato da cucciolo

Sebbene sia ormai libero, lo scoiattolo che vedete in foto visita spesso la donna che lo ha salvato quando era solo un cucciolo.

Questa storia è iniziata il 25 febbraio 2019. Jessica Adams stava camminando con suo figlio come ogni giorno tornando a casa dalla scuola quando improvvisamente ha notato una piccola macchia rosa sul marciapiede. Avvicinandosi, mamma e figlio hanno scoperto che si trattava di uno scoiattolo appena nato che, non si sa perché, era lì da solo e rischiava di morire.

Non riuscendo a trovare la mamma del piccolo scoiattolino, che probabilmente era caduto dal suo nido dopo un temporale o a causa di un predatore, Jessica non ha esitato un attimo e ha deciso di portarlo a casa per prendersene cura e salvargli la vita.

La donna ha chiesto aiuto ad un centro di soccorso per animali che però non poteva ospitarlo e allora lei stessa ogni due ore con una pipetta, anche durante la notte, l’ha nutrito. Grazie al suo amore e al suo impegno, Jessica è riuscita a far aumentare di peso e crescere lo scoiattolo che insieme alla sua famiglia ha scelto di chiamare Steve.

Appena Steve si è rimesso in forze, la donna l’ha lasciato andare in giardino così che potesse imparare ad arrampicarsi sugli alberi e riprendere la sua vita selvaggia in completa libertà.

Ed è qui che c’è stata la sorpresa. Nonostante lo scoiattolo sia ormai libero torna spesso a far visita alla donna che l’ha salvato, riconoscendo quella come la sua famiglia umana.

Le dolcissime foto di Steve da piccolo e poi più cresciuto sono tutte racchiuse in un profilo Instagram a lui dedicato.

“Penso che sia felice, ha una famiglia. Mi guarda ancora incuriosito come se ricordasse tutto ma non si fa prendere più, una sana paura degli umani va bene perché lo tiene al sicuro visto che non tutti sono amichevoli. Ci viene a trovare spesso ed è abbastanza facile da identificare perché gli manca metà della coda”

Fonte: Instagram