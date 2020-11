Due scimpanzé fuggono dal recinto dello zoo olandese e vengono sparati davanti ai visitatori

Hanno trovato la porta del recinto aperta e sono semplicemente usciti dopo anni e anni chiusi a girare intorno. Forse solo la voglia di assaporare un po’ di libertà, ma per due scimpanzé dello zoo di Amersfoort in Olanda, il tutto si è trasformato in una tragedia: sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco davanti agli occhi dei visitatori.

Un errore umano nella chiusura dei recinti. Nessuno poteva immaginare che si arrivasse a tanto, ovvero a uccidere i due animali. Dopo una vita in gabbia e costretti ad essere un’attrazione turistica tra risate, flash e soprattutto lontani dal benessere, gli scimpanzé sono morti con delle pallottole nel corpo.

Update: de situatie is onder controle en het is veilig. Wij onderzoeken wat er precies is gebeurd, daarom is ons park de rest van de dag gesloten. Wij komen later vandaag met een bericht. — DierenParkAmersfoort (@dpamersfoort) November 3, 2020

“I due scimpanzé maschi hanno mostrato un comportamento che avrebbe potuto creare una situazione pericolosa ed è per questo che in quel momento, è stata presa la decisione di sparare”, si è giustificato lo zoo.

Di fatto, quindi, sono stati uccisi perché eventualmente avrebbero potuto mettere in pericolo qualcuno, hanno sparato in maniera preventiva. Tanto vale la vita di un animale? Perché è questa la domanda da porsi.

Ijsje! 🧊🐵 Onze chimpansees werden verrast met een ijskoude traktatie. Voor deze dieren is dat een manier om af te koelen, maar natuurlijk ook heel leuk om mee te spelen! pic.twitter.com/nRFCtdEiar — DierenParkAmersfoort (@dpamersfoort) August 17, 2020

Gli animali selvatici non sono domestici, non rispondono ai nostri comandi, ma al loro istinto. Secondo lo zoo però non c’era tempo di sparare degli anestetici, eppure i visitatori erano già tutti in salvo, a chi avrebbero potuto fare del male? Una risposta non l’avremo mai, ciò che è certo che Mike e Karibuna non ci sono più.

