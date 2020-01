Scimmie incatenate, vestite e truccate ad hoc costrette a esibirsi in terribili spettacoli per i turisti

Chi ama gli animali non resterà indifferente di fronte alla visione di queste immagini angoscianti che arrivano dalla Thailandia. Un gruppo di scimmie è stato filmato nella struttura turistica Chang Puak a Ratchaburi, a ovest del paese, mentre si esibiva per i visitatori.

Le povere scimmie sono state truccate, costrette in abiti scintillanti, legate a una catena e obbligate a compiere acrobazie.

Alcuni animali vengono costretti a saltare in un cerchio, altri devono far roteare un bastone infuocato, altre ancora sono addestrate per giocare con una palla o a fingere di cantare e suonare. Splendidi animali, intelligenti e senzienti, vengono così umiliati per far divertire i turisti.

“Le scimmie non scelgono di camminare sulle zampe posteriori, indossare abiti, andare in bicicletta o eseguire altri gesti insignificanti e umilianti – hanno semplicemente imparato a temere cosa succederà se non lo fanno”, ha commentatocommentato Jason Baker dell’associazione animalista PETA.

Secondo l’associazione, alle scimmie sono stati estratti i denti, per impedire loro di difendersi o di reagire in modo aggressivo nei confronti degli addestratori o dei turisti.

La Thailandia è una delle destinazioni turistiche più famose al mondo, in cui troppo spesso gli animali subiscono vere e proprie torture per intrattenere i visitatori.

Molti esemplari vengono catturati in natura, strappandoli alle loro madri poco dopo la nascita per poi obbligarli a una vita di schiavitù e ad addestramenti durissimi, che causano loro enormi sofferenze.

PETA ha chiesto alle compagnie di viaggio di boicottare le strutture che organizzano spettacoli simili.

Leggi anche: