Due scimmie in India fanno strage di 250 cani randagi, dopo l’uccisione di un loro cucciolo

Nel villaggio di Lavool in India alcune scimmie hanno compiuto una vera e propria strage di cani randagi. Secondo le ricostruzioni degli abitanti, tutto sarebbe partito dall’uccisione di un cucciolo di primate da parte di un branco di cani. Da quel momento le scimmie hanno deciso di agire secondo le dure regole del regno animale.

Si contano circa 250 cani morti a Lavool, in particolare cuccioli che sono stati uccisi in maniera molto crudele dalle scimmie che dopo averli catturati li hanno portati sugli alberi o su edifici alti per poi gettarli a terra.

È stato il loro modo di vendicare l’uccisione di una cucciola di scimmia ad opera di un branco di cani.

Gli abitanti del villaggio hanno cercato più volte di fermarle ma le scimmie hanno iniziato ad attaccare anche loro e a quel punto l’aggressività dei primati è sfociata nell’attacco ad un bambino di 8 anni.

L’Indian Forest Service del ministero dell’Ambiente è quindi intervenuto facendo catturare la maggior parte delle scimmie presenti sul territorio che saranno poi liberate nella foresta.

Maharashtra | 2 monkeys involved in the killing of many puppies have been captured by a Nagpur Forest Dept team in Beed, earlier today. Both the monkeys are being shifted to Nagpur to be released in a nearby forest: Sachin Kand, Beed Forest Officer pic.twitter.com/3fBzCj273p

