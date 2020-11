Immagini sorprendenti: una scimmia sembra praticare la respirazione bocca a bocca a un’altra

Si china su di lei, dopo che l’animale era crollato a terra e ha praticato una sorta di respirazione bocca a bocca. E’ accaduto nella Riserva di Gaborone, in Botswana. Qui il fotografo naturalista William Steel ha colto il momento drammatico condiviso tra due scimmie.

I due cercopiteci raffigurati nell’immagine stanno facendo il giro del mondo. E’ lo stesso autore dell’immagine a descrivere l’incredibile scena a cui ha assistito, spiegando che apparentemente una delle scimmie stava praticando la respirazione bocca a bocca a una sua simile.

Ma l’apparenza, a volte, inganna. E’ chiaro che i cercopiteci non hanno competenze mediche né tantomeno sanno praticare la rianimazione ma la foto racconta un’altra storia e la respirazione bocca a bocca non c’entra nulla.

Le immagini sono sorprendenti. Sì perché osservare una scimmia allo stato selvaggio che pratica la respirazione bocca a… Posted by Noi Poliziotti per sempre on Tuesday, November 10, 2020

Monkey appears to give CPR to another primate. Photo Credit: William Steel/Solent News #MonkeyCpr pic.twitter.com/8riXi2nsyv — V for Viral (@VForViral1) November 11, 2020

La scimmia che si trova in piedi infatti sta solo approfittando del fatto che la femmina sia sdraiata per accoppiarsi. Si è trattato inoltre di un “incontro” consenziente visto che la femmina, secondo il racconto del fotografo,, si era volutamente sdraiata per attirare l’attenzione di un esemplare maschio, che poi prontamente è arrivato. William, 28 anni, ha spiegato:

“In modo drammatico, la scimmia femmina è caduta a terra, con entrambe le gambe e le braccia aperte. All’inizio, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma quando ho preso in mano la mia macchina fotografica, un’altra scimmia è arrivata afferrando la scimmia sul pavimento per la bocca e apparentemente somministrando la respirazione bocca a bocca.”

Ma lungi dall’avere urgente bisogno di ossigeno, William sospetta di aver assistito a un comportamento differente, una richiesta di attenzione da parte della femmina.

Non è, peraltro, la prima volta che succede. Anche in passato sono state documentate scene di scimmie intente a praticare quelle che sembrano proprio essere delle manovre di rianimazione.

Even monkeys can do it!! CPR! Posted by CPR Class on Friday, June 29, 2012

Fonti di riferimento: DailyStar

Leggi anche: