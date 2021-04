Un uomo trova 15.000 api nella sua auto, dopo aver fatto la spesa

A Las Cruces, in New Mexico (Usa), un uomo è tornato alla sua auto dopo aver fatto la spesa ma, sorpresa, l’ha trovata ricoperta da uno sciame di 15.000 api.

Come è noto, in primavera è possibile imbattersi in sciami di api alle prese con la cosiddetta sciamatura, fenomeno che si verifica quando è il momento di formare nuove colonie e gli insetti, con una giovane regina, cercano un luogo accogliente dove costruire il proprio alveare.

Le api in viaggio possono scegliere come rifugio momentaneo anche qualche luogo insolito, come può essere per esempio una macchina.

È quanto accaduto ad un uomo in New Mexico che, entrato per poco tempo in un supermercato per fare la spesa, al ritorno si è trovato di fronte ad una scena insolita e ad un problema non di poco conto: uno sciame di 15mila api si era posizionato sulla sua auto.

La notizia è stata resa nota dai vigili del fuoco di Las Cruces, che hanno postato il loro intervento con tanto di foto sulla pagina Facebook del dipartimento.

Il proprietario dell’auto, naturalmente, aveva chiesto immediatamente aiuto e, tra i vigili del fuoco, è stato scelto per questo tipo di intervento Times Jesse Johnson che, anche se fuori servizio, era la persona perfetta per occuparsi delle api senza danneggiarle, dato che nel tempo libero è un apicultore.

Le foto dei vigili del fuoco mostrano le api che sciamano intorno all’auto mentre Johnson le carica in alcune arnie, dopo quasi due ore di lavoro. La colonia ora vive nella sua proprietà.

Come ha ricordato l’esperto, le api sono generalmente innocue se non vengono disturbate e ha anche precisato che, se non si fosse intervenuto, si sarebbero comunque trasferite in un nuovo luogo in poche ore o giorni. Ovviamente il proprietario della macchina non poteva certo aspettare tanto.

Fonte: Las Cruses Police Department Facebook / The New York Times

