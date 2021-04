Scarabeo tartaruga d’oro: lo spettacolare insetto che sembra un piccolo gioiello

Fino a poco tempo fa erano davvero in pochi a conoscere lo scarabeo tartaruga d’oro, un particolarissimo coleottero della famiglia dei Crisomelidi. Questo insetto, reso ora famoso da un video, sembra un piccolo gioiello.

La natura è ricca di esseri meravigliosi e tra questi vi è sicuramente lo scarabeo tartaruga d’oro (Aspidimorpha sanctaecrucis), noto anche come scarabeo d’oro, un insetto che si trova principalmente in alcune zone dell’Asia sud-orientale.

Il nome deriva dal suo guscio, che assomiglia a quello di una tartaruga, ma che sembra essere decorato con un motivo dorato e trasparente che rende questo insetto estremamente scintillante.

Le sue ali sono protette sotto questo guscio duro e il suo colore può variare a seconda dell’idratazione dell’insetto e della stagione dell’anno.

Ma non solo, questi scarabei hanno un meccanismo di difesa unico: quando sono turbati, assumono un colore marrone rossastro. Possono inoltre fingersi morti e anche aderire alle foglie e ad altre superfici, evitando così di essere mangiati dai predatori.

A far conoscere ad un gran numero di utenti questo speciale insetto ci ha pensato un video condiviso su Twitter da una guardia forestale in India.

Sometimes, all that glitters is gold.

The Golden Tortoise Beetle found in the Southeastern Asia.

🎥: Thokchom Sony pic.twitter.com/nGb1gh7sQ0

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 8, 2021