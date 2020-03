Sassari deserta, una famiglia di cinghiali ne approfitta per un giro in città

Ieri notte il centro di Sassari era deserto, come del resto sta accadendo in questi giorni in tutte le città italiane, da quando tutta l’Italia è diventata zona rossa a causa del Covid-19.

Ma ad attirare l’attenzione dei cittadini è stato un gruppo di cinghiali che se n’è andato in giro indisturbato per le vie di Sassari.

La famiglia di cinghiali, molto probabilmente alla ricerca di qualcosa da mangiare, ha fatto tappa in varie aree del centro: piazza Tola, piazza d’Italia, via Roma, viale Umberto e viale Mameli.

Nello scenario "apocalittico" di una Sassari deserta, ieri notte i cinghiali hanno approfittato per fare un giro in città! 🐗 Pubblicato da Il Sassarese Medio su Giovedì 12 marzo 2020

Gli animali selvatici non hanno provocato alcun danno, ma naturalmente hanno suscitato curiosità in chi si trovava in macchina o alla finestra e non ha potuto fare a meno di immortalare questa scena inconsueta.

Nonostante non accada spesso, la città di Sassari non è totalmente nuova a questi avvistamenti. Ad esempio, l’estate scorsa un gruppo di cinghiali si era introdotto nei cortili delle case di via Nulvi, poco lontano dalla pineta di Baddimanna, per cercare cibo.

Fonti: LaNuovaSardegna/Il Sassarese Medio