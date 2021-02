San Valentino, il terribile rituale d’amore messicano che sta per uccidere migliaia di colibrì

Incantesimo d’amore, amuleto, stregoneria … vivo o morto, non importa, il traffico clandestino dei colibrì nel paese sudamericano è una terribile realtà che viene persino pubblicizzata alle porte del 14 di febbraio.

Per i Maya, il colibrì occupava un posto privilegiato tra gli animali dal momento che veniva considerato una creatura sacra e un messaggero tra gli dei e gli umani. Ora in Messico questo uccello, tra gli impollinatori più importanti del continente americano, è minacciato e viene catturato per essere usato in terrificanti rituali d’amore, soprattutto in questi giorni con l’approssimarsi di San Valentino.

La denuncia è partita dall’Istituto Messicano di Fauna, Flora e Sostenibilità Sociale A.C che, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, avverte su come i colibrì siano minacciati per realizzare “ormeggi” d’amore e altri rituali di stregoneria, specialmente a Città del Messico.

L’IMFFSS informa che questi uccellini, vivi o morti, sono venduti a un prezzo tra i 10 e i 15 dollari americani e spiega di come questo traffico illegale stia mettendo in pericolo di estinzione alcune specie di colibrì. Inoltre, invita a riflettere sul fatto che molto spesso chi pratica questi rituali abbia bisogno di amare sé stesso, di una terapia e di prendersi cura della propria salute mentale.

Recurren solteros a los amuletos En el Día del Amor y la Amistad no sólo las parejas tienen acción, también los… Posted by Puebla News on Thursday, February 14, 2019

Secondi i dati dell’Università Nazionale Autonoma del Messico, delle circa 330 specie di colibrì, 57 specie si trovano in Messico, e di queste 18 sono considerate a rischio. Questo volatile, per il suo ruolo di impollinatore nell’ecosistema, ha un’importanza ecologica vitale, ma l’ignoranza delle persone lo sta mettendo in pericolo.

La esencia de colibri y el animal.del.colibri un buen amarre Posted by Amaranta Salinas on Tuesday, April 30, 2019

L’uso del colibrì per questi rituali non avviene solo in Messico e sono diverse le denunce in merito. Già ad aprile del 2018 la National Geographic aveva pubblicato il caso di una donna in California che vendeva amuleti fatti con il colibrì “per risvegliare la passione” e ci sono anche molte inchieste su questi tipi di rituali in Colombia.

Nel seguente video la “strega” Escarlata Leonor mostra un amarre, ovvero un incantesimo d’amore con il colibrì. Attenzione!

*Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità*



Utilizzare la parola amore associata al massacro dei colibrì, simbolo della gioia di vivere, è crudele e spregevole. Cosa ne penserebbero i maya?

