L’emozionante salvataggio di una famiglia di delfini incagliata sulla spiaggia

Storia a lieto fine per quattro bellissimi delfini rimasti spiaggiati a Balnakeil Beach, in Scozia. A notarli lo scorso lunedì un gruppo di passanti che si trovava sulla spiaggia che ha subito contattato la Guardia Costiera per metterli in salvo. Nel frattempo, sono intervenuti anche i volontari della British Divers Marine Life Rescue, Ong specializzata nel salvataggio dei mammiferi marini nel Regno Unito.

I quattro delfini dal becco bianco (Lagenorhynchus albirostris), lunghi circa 2 metri, erano spiaggiati a una ventina di metri dalla riva e, a causa della bassa marea, non riuscivano più a tornare in mare aperto. Ma, grazie all’intervento dei soccorritori, martedì, dopo alcuni tentativi, sono stati riportati finalmente in acqua.

In attesa dell’arrivo dei medici, la Guardia Costiera e i cittadini hanno tenuto gli animali in posizione eretta e coperto i loro corpi con lenzuola umide per evitare che si si disidratassero. Il loro ritmo respiratorio è stato monitorato. – spiega su Facebook la British Divers Marine Life Rescue – Gli animali sembravano forti e ben nutriti. Alle 2.30 del mattino i nostri medici sono arrivati con ulteriori attrezzature per agevolare un tentativo di riflusso e alle 2.50 tutti e 4 i delfini sono stati condotti in acqua. Dopo, è seguito un monitoraggio nelle vicinanze per essere certi che i mammiferi non si fossero nuovamente spiaggiati.

Insomma, è proprio il caso di dirlo: tutto è bene quel che finisce bene (naturalmente grazie a chi ha segnalato i poveri delfini spiaggiati e agli angeli che li hanno soccorsi)!

