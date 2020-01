Salvata rara tartaruga verde trovata con plastica nello stomaco

Nylon, reti e un ricco assortimento di altri rifiuti di plastica: alcuni pescatori al largo della costa argentina vicino a Buenos Aires hanno salvato una tartaruga marina verde che aveva in pancia oltre 13 grammi di plastica. Anche lei, come milioni di altri animali degli oceani, aveva mangiato la spazzatura pensando che fosse cibo.

La piccola tartaruga verde (Chelonia mydas) è stata trovata letteralmente aggrovigliata nella rete di Roberto Ubieta, un pescatore di San Clemente del Tuyú, una città sulla costa atlantica dell’Argentina. Quando l’ha portata al centro di soccorso, i veterinari si sono subito accorti che la tartaruga era già in pericolo di vita

Pochi giorni dopo l’arrivo al centro, la tartaruga ha iniziato a far “esplodere” come piccoli pop corn tutta la spazzatura che aveva ingerito, compresi frammenti di sacchetti di nylon e plastica dura e i raggi X hanno poi rivelato che il povero animale aveva immondizia nel suo ventre, probabilmente perché aveva confuso la plastica con il suo cibo naturale, come meduse, erbe marine e vermi.

“Pertanto, abbiamo iniziato un trattamento con un farmaco che favorisce i suoi movimenti peristaltici (movimenti del tratto digestivo) e consente di eliminare ciò che abbiamo osservato sulle lastre”, spiega Ignacio Peña, veterinario della Fondazione Mundo Marino.

In tutto, la tartaruga ha buttato fuori 13 grammi di residui plastici e ora sta decisamente molto meglio.

“Oggi la tartaruga sta mangiando foglie verdi, principalmente lattuga e alghe”, racconta Peña.

Questa è la terza tartaruga portata alla fondazione quest’anno. Lo stesso pescatore ne aveva trovata un’altra verde morta il 12 gennaio su cui una necroscopia dimostrò che aveva anche delle materie plastiche nel suo sistema digestivo.

Gli animali che confondono la spazzatura con il cibo sono a rischio di morte. La spazzatura può bloccare meccanicamente il loro tratto digestivo, oltre a occupare spazio e riducendo quello per i pasti nutrienti.

“Inoltre, potrebbe essere generata una grande quantità di gas … [come] prodotto della plastica accumulata – ha dichiarato Karina Álvarez, biologa e responsabile della conservazione presso la Fondazione Mundo Marino. Il che influenzerebbe la loro capacità di immergersi e immergersi, sia per nutrire che per trovare temperature più adatte”.

La tartaruga verde, una delle più grandi tartarughe marine, si trova nelle acque tropicali e subtropicali. Questi animali sono in pericolo di estinzione, secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, in gran parte a causa degli umani che depredano le loro uova e cacciano gli adulti.

Le tartarughe marine, e lo sappiamo purtroppo molto bene, non sono gli unici animali acquatici a confondere la spazzatura con il cibo. Facciamo in modo che il loro supplizio si fermi!

