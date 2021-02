Salvata tartaruga nel Golfo di Salerno, era rimasta impigliata in una rete

Era stata segnalata da un peschereccio e nelle prime ore della serata di ieri è stata finalmente tratta in salvo: la tartaruga che era finita in una rete nel Golfo di Salerno ha una ferita sul carapace sì, ma è scampata al rischio di morte. Già quattro esemplari adulti erano stati recuperati dall’inizio dell’anno grazie ai pescatori salernitani.

Salvata ieri dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella e dai pescatori di Salerno, è una femmina molto grande, circa 80 centimetri 65 kg. I pescatori l’hanno ritrovata nella rete dove era finita accidentalmente. E subito hanno contattato il Parco Marino che è intervenuto sul posto per mettere in salvo l’animale.

La Caretta caretta ha una ferita sulla parte posteriore del carapace non recentissima, 2-3 mesi circa, probabilmente causata da un impatto. Il tessuto è in fase di ricostruzione, ma non ancora sanato del tutto e la ferita è abbastanza profonda. La tartaruga è stata immediatamente trasferita al Turtle point di Portici dove è stata sottoposta a radiografia. Dagli esami sono emersi leggeri segni di embolia ai polmoni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

È già stata sottoposta alle cure del caso, sia per ridurre l’embolia sia per favorire la ricostruzione del tessuto del carapace.

🐢Punta Campanella, salvata grande femmina di tartaruga nel Golfo di Salerno🔵Intervento dello staff dell'Area Marina… Posted by Area Marina Protetta Punta Campanella on Thursday, February 4, 2021

“È la quarta tartaruga salvata dall’inizio dell’anno dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella grazie alla sensibilità e all’attenzione dei pescatori salernitani che ringraziamo per aiutarci, da molti anni, nella tutela di questa splendida specie“, spiega il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace.

Le quattro Caretta caretta recuperate finora nel 2021 sono esemplari adulti, 2 maschi e 2 femmine. Questo dimostra come ci sia ormai una popolazione residente stabile nel mare campano e soprattutto nella zona salernitana.

Probabilmente questi adulti sono tra quelli che nidificano sulle spiagge cilentane in primavera e in estate. I numeri dei nidi sono in costante aumento e quest’anno si è registrato il record con ben 32 nidificazioni in Campania. Il lavoro di tutela delle tartarughe marine in tutto il mondo sta portando risultati importanti per la salvaguardia di una specie sempre a rischio.

L’Amp Punta Campanella collabora alla rete di tutela che si è sviluppata in questi anni in Campania- coordinata dal Turtle Point di Portici – sia nei salvataggi, circa 170 tartarughe recuperate e rimesse in mare dal Parco in 12 anni, sia contribuendo al monitoraggio dei nidi in estate.

Fonte: Amp Punta Campanella

