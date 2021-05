La gente del New Jersey salva e si prende cura di oltre 800 piccoli di tartaruga salvati da un canale di scolo

Sono più di 800 le piccole tartarughe messe in salvo dai canali di scolo sotterranei lungo la Jersey Shore, la regione geografica corrispondente alla costa atlantica dello Stato del New Jersey. Erano lì per ripararsi dal freddo, ma ora la Stockton University se ne prenderà cura.

I volontari hanno infatti portato i piccolissimi rettili al programma Head Start dell’università americana dove, dove troveranno riparo almeno per un anno prima di poter tornare in natura.

“Gli 826 nuovi soccorsi si uniscono ai salvataggi dello scorso anno e agli avvistamenti di piccoli rimasti orfani e otto adulti non rilasciabili“, spiegano dall’università.

#WildlifeWednesday: In the past few weeks, Stockton University's Vivarium has welcomed 8️⃣2️⃣6️⃣ Diamondback terrapin 🐢… Posted by Stockton University on Wednesday, May 5, 2021

Gli esemplari salvati sono tartarughe Diamondback, animali di taglia media, misura dai 10 ai 14 centimetri per i maschi e da 15 a 23 centimetri per le femmine. Quello che ha colpito tutti è come i soccorritori abbiano raccolto le piccole creature.

“Hanno realizzato una sorta di paletta da una rete telescopica attaccata a un palo di bambù e sono soddisfatti del funzionamento della loro invenzione“, si legge nel post.

Bene così, allora! E noi cosa potremmo fare se dovessimo mai trovare delle piccole tartarughe appena nate? Ecco qui i nostri consigli su cosa fare se trovate una tartaruga.

Fonte: Stockton University

