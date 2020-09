Rosita, il riccio che stava soffocando a causa di un elastico è stato salvato dai volontari di un centro di recupero

UN INTERVENTO INCREDIBILE…!!Cari amici, vi ricordate di Rosita, la riccetta arrivata circa 3 settimane fa ferita e con problemi respiratori?La piccola a seguito della cura antibiotica aveva iniziato a stare meglio e a crescere..Ad un certo punto però mi sono accorto che più cresceva e più il suo respiro peggiorava…🤔Qualche giorno fa Rosita ha iniziato a respirare con la bocca aperta e ha quasi smesso di mangiare.A quel punto ho tentato di addormentarla perché attorno al collo mi è sembrato di vedere come un solco.Improvvisamente mi si è accesa una lampadina ed ho realizzato che poteva avere un cappio che a mano a mano che la riccetta cresceva le stringeva la gola sempre piùNon so quante volte ho cercato di esaminarla per vedere se effettivamente avesse un filo attorno al collo.Non ho mai avuto il coraggio di sedarla con l'anestesia per via dei suoi problemi gravi di respirazione.Ieri sera la situazione è peggiorata drammaticamente e Rosita rischiava di soffocare.Allora ho tentato di addormentarla per cercare di liberarla ma la piccola è andata in crisi respiratoria, ed è diventata tutta viola, cianotica.A quel punto le ho messo l'ossigeno e ci è voluta tutta la notte per farla riprendere.Stamattina era più tranquilla e allora ho deciso di ritentare.🤞Con il cuore in gola le ho erogato un po' di gas anestetico con la mascherina.In quei 3 minuti che dormiva, ho constatato che il mio timore era fondato: la bestiola aveva un anello elastico attorno al collo. 😰Il cappio era talmente profondo che era stato ormai coperto dalla pelle e solo in un punto emergeva per 2-3 millimetri.A quel punto è successo un miracolo. Sono riuscito, non so come, ad agganciarlo con le pinzette, mi tremavano le mani…Alla fine l'ho tagliato e sfilato.Rosita ha tirato un grosso sospiro e da quel momento dorme beata e non rantola più. 😍Pensate a quanto deve avere sofferto, sicuramente era più di un mese che aveva quel cappio attorno al collo che la soffocava.MORALE DELLA STORIA: ci vogliamo rendere conto dei danni e della sofferenza terribile che causiamo agli animali riempiendo l'ambiente di plastica e ogni tipo di spazzatura..?!? Un minuscolo elastico stava per fare morire soffocato un piccolo riccio in una lenta e lunghissima agonia!NB: cerchiamo di non usare più la plastica, di evitare di buttarla in giro e di raccoglierla dall'ambiente!Forza Rosita!!CONDIVIDETE!!!👉Potete sostenere il centro con donazione a:CENTRO RECUPERO RICCI LA NINNABanca CRS IBAN:IT10K0630546851000010157449 BIC per donazione dall'estero: SARCIT2S- DONAZIONE SICURA paypal.me/laninna💕

Pubblicato da Centro Recupero Ricci "La Ninna" su Mercoledì 9 settembre 2020