Roma è deserta, mamma anatra e i suoi anatroccoli camminano per strada sul Lungotevere

Passeggiano indisturbate sul Lungotevere Aventino, proprio a due passi dai Fori imperiali. In una Roma deserta gli animali, in questo caso le anatre, si riappropriano degli spazi della città solitamente occupati dall’uomo.

Solo una manciata di auto in circolazione, ogni tanto qualche sirena spezza il silenzio ovattato di una Roma che per prudenza, paura o entrambe è barricata in casa. Ma a godersi la città, immersa in un clima surreale, sono le anatre.

Il cielo è grigio e sembra quasi promettere pioggia, i marciapiedi sono insolitamente puliti. Quale migliore occasione per portare a spasso la famiglia? Mamma anatra parte così alla scoperta delle bellezze della capitale, a due passi dal Colosseo e dai Fori, seguita dai suoi anatroccoli.

A mostrare questo insolito siparietto è un video pubblicato su Facebook, che è riuscito a cogliere l’attimo.

Lungotevere Aventino ore 13.10 Pubblicato da Marco Sarnari su Domenica 29 marzo 2020

In tutta la città le anatre sembrano scorrazzare felici. Era già accaduto nel fontanone del Gianicolo ma anche nella Barcaccia di Piazza di Spagna.

A Roma 'er Fontanone' del Gianicolo ha dei nuovi inquilini! 🦆⛲️😄Mentre noi restiamo a casa, la natura avanza. Pubblicato da ItalyArt su Mercoledì 18 marzo 2020

In questa Italia paralizzata dal coronavirus, gli animali stanno riacquistando gli spazi che l’uomo aveva tolto loro. I rumori delle auto sono lontani e sporadici, non c’è quasi nessuno in giro per le città e gli abitanti più civili di questo Pianeta ne stanno approfittando.

Altro che oche del Campidoglio, sono le anatre le vere padrone di Roma.

