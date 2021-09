Ci risiamo. Addetti ai lavori ridipingono le strisce stradali passando sopra una nutria morta

Sembra una barzelletta, ma è successo di nuovo nel giro di pochi giorni. Una ditta incaricata di ridipingere le strisce laterali della carreggiata ha pensato bene di passare la vernice bianca sulla carcassa di una nutria, che giaceva sul ciglio della strada. La triste vicenda è avvenuta ieri mattina a Rovigo, lungo la strada regionale 88 in direzione Lendinara, nei pressi di un distributore dismesso.

A riportare la notizia il quotidiano La Voce di Rovigo, che ha pubblicato le foto del povero animale ricoperto di vernice.

Una faccenda che ha dell’incredibile. Eppure, soltanto un paio di settimane fa vi abbiamo raccontato di un altro caso molto simile, che si è verificato a Caivano, in provincia di Napoli. La stessa sorte è toccata ad un topo morto, che è stato ricoperto dalle strisce blu. Le foto del roditore ricoperto dalla vernice hanno fatto il giro dei social e alla fine la ditta responsabile è intervenuta per scusarsi con il sindaco.

Caivano, strisce blu dipinte su un ratto. Europa Verde: “Come hanno fatto a non accorgersene? ”A Caivano è accaduto… Posted by Francesco Emilio Borrelli on Wednesday, September 8, 2021

Ma non finisce qua. Un paio di anni fa in un piccolo comune del Cremonese un’altra nutria morta è stata ignorata dagli addetti ai lavori, che hanno ridipinto le strisce laterali senza avere la decenza di rimuovere la carcassa. L’ennesimo caso che dimostra poco rispetto non soltanto per l’animale morto in questione, ma anche verso il proprio.

La situazione sta davvero sfuggendo di mano. Siamo stanchi di questi gesti che denotano grande menefreghismo e mancanza di empatia nei confronti degli animali!

Fonte: La Voce di Rovigo

