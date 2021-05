Riccio con la testa incastrata nella lattina a Belluno: ecco le conseguenze di chi le getta a terra

Era rimastro incastrato in una lattina abbandonata. Un piccolo riccio era in evidente difficola quando una volonta della Polizia ha notato il povero animale. I due poliziotti, Mirco e Matteo sono scesi dall’auto, sotto una pioggia scrosciante, e hanno visto in che condizioni era l’animale, che vagava alla cieca incastrato in un rifiuto di latta,

E’ accaduto nei giorni scorsi a Cavarzano, in privincia da Belluno. Si pensa che il riccio sia rimastro incastrato nella lattina mentre cercava qualcosa da mangiare. I due agenti sono riusciti a liberarlo portandolo al sicuro.

A darne notizia è stata la Questura di Belluno, con un video pubblicato sui propri canali social in cui si vede il momento in cui il riccio viene liberato.

Quando si dice “essere al posto giusto nel momento giusto”.

Buona vita piccolino!

Fonti di riferimento: Questura di Belluno/Facebook

