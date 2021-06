Ricci: sono in via di estinzione. Quando ne troviamo uno ferito, salviamolo!

Cosa fare se si trova un riccio? Il riccio europeo è un animale selvatico e tutelato per cui non è possibile trasformarlo in un animale da compagnia.

Tuttavia, può capitare di trovarne uno nel giardino proprio perché i ricci amano creare i loro nascondigli sotto erba e foglie.

Cosa fare quando trovi un riccio?

Andiamo con ordine. Se il riccio che avete trovato sembra in buona salute è consigliabile lasciarlo vivere tranquillamente senza abituarlo a ricevere acqua e cibo, ricordando che è selvatico e di certo se la saprà cavare da solo.

Se invece, il riccio appare ferito è necessario affidarlo alle cure di un Cras, ovvero un centro di recupero per animali selvatici, di sicuro il Corpo Forestale dello stato o i Vigili provinciali vi daranno informazioni su quello più vicino a voi. Nel frattempo, si può prestare un primo soccorso. Vediamo come.

Innanzitutto, bisogna prenderlo delicatamente con dei guanti, riporlo in una scatola con accanto una borsa dell’acqua calda per ristabilire la sua temperatura corporea. Bisogna poi lasciarlo al buio senza somministrare cibo o farmaci, se non dopo aver contattato un veterinario o un centro specializzato.

Dopo aver scongiurato il rischio di ipotermia lo si deve lasciare tranquillo, in un luogo dove non deve essere disturbato, soprattutto dai bambini che incuriositi potrebbero danneggiarlo. La scatola non deve avere nulla nel fondo, potete utilizzare della carta da cucina, cosicché nel caso in cui il riccio sia sanguinante, risulterà facile scoprirlo.

Il veterinario vi indicherà cosa dargli da mangiare. Al limite si può dare della mela o della banana, uova o un po’ di carne magra cruda, niente carote, patate o insalata. Da evitare anche i croccantini per gatti.

Un’altra cosa importante è stabilire in che momento della giornata è stato trovato il riccio. Questi animali selvatici vivono in notturna, quindi se lo si avvista di giorno è già un sentore di qualcosa che non va. Quindi può essere che stia male o sia ferito.

Se la ferita è vecchia il riccio rilascia un odore di marcio e spesso ha sulla ferita o anche sul corpo uova di mosca o larve.

MOLTI CI CHIEDONO AIUTO E NON SEMPRE SIAMO TEMPESTIVI NEL RISPONDERE, PER QUESTO ABBIAMO RIPORTATO QUI SOTTO LE BASI CHE… Posted by SOS RICCI ONLUS on Saturday, June 9, 2018

In sintesi un riccio va aiutato quando è:

• ferito

• colpito da zecche e pulci

• malato (se lo si vede barcollare o trascinarsi)

• orfano che vaga in cerca della madre

E ancora, quando lo si trova di giorno o in dei luoghi che possono rappresentare un serio pericolo, tipo strade trafficate.

Se il soccorso viene effettuato nel periodo che va da fine aprile a fine settembre bisogna porre particolare attenzione, perché potrebbe trattarsi di una mamma che sta allattando.

Controllare che nelle vicinanze non ci sia una cucciolata nascosta tra i cespugli in attesa di mamma riccia.

Cosa non fare mai quando si trova un riccio

Non bisogna dargli da mangiare latte di nessun tipo così come tutti i derivati, né mandorle che sono tossiche per i ricci, né nocciole per rischio soffocamento.

Se un riccio vive nel vostro giardino

Difficilmente un giardino pulito e in ordine sarà la casa ideale del riccio, ma se dovesse succedere che uno si perda nel vostro, lasciatelo tranquillo e mettete in un angolino rametti e foglie, così che possa costruirsi la propria tana.

Fondamentale non usare diserbanti che indeboliscono il loro sistema immunitario, se nel giardino poi non ci sono accessi d’acqua ricordatevi di mettere una ciotola bassa, i ricci bevono tantissimo.

Ultimo consiglio, mai affidarsi al fai da te, che potrebbe compromettere il benessere dell’animale.

