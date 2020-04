Riappare il rarissimo leopardo delle nevi, avvistata una femmina nel cuore della Russia

E’ considerata una delle specie più rare del pianeta ed in via di estinzione: un leopardo delle nevi è stato fotografato a distanza da una spedizione di ricerca scientifica nel territorio del Parco Nazionale di Sailugem nella Russia meridionale.

A immortalarlo è stato lo scienziato Aleksey Kuzhlekov che l’ha fotografato da una distanza di 20 metri a un’altezza di 3 mila metri sul livello del mare. Le immagini sono state condivise dal Parco e dal Ministero delle risorse naturali russo.

Lo scienziato stava seguendo le tracce lasciate da un esemplare maschio:

“improvvisamente una femmina è uscita sbucando da una roccia. La distanza tra noi non era più di venti metri. Ci siamo guardati per qualche secondo. Ho alzato attentamente la telecamera e ho iniziato a scattare” ha raccontato Kužlekov.

La femmina di leopardo delle neve è rimasta in posa, immobile, permettendo allo scienziato di scattare foto e realizzare video. Poco dopo, è stato individuato anche il maschio.

📸Редчайшие снимки, сделанные с близкого расстояния, были получены в ходе научно-исследовательской экспедиции на… Pubblicato da Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации su Sabato 28 marzo 2020

Una scoperta che fa felici gli scienziati che si stanno occupando di salvaguardare la biodiversità locale. Il monitoraggio del leopardo delle nevi, infatti, è sostenuto sia dal ministero russo della Natura sia dal WWF.

Grande, agile e veloce, tale creatura vive nelle montagne dell’Asia centrale e meridionale e in Cina, India e Russia, tra gli altri paesi. Nonostante la vastità del suo habitat, è difficile da avvistare.

Come spiega Wild for Life, il leopardo delle nevi è elencato come “vulnerabile” nella Lista rossa IUCN, con una popolazione stimata tra 4.000 e 7.500 esemplari.

El leopardo de las nieves, apodado 'el fantasma de las montañas', está en peligro y necesita protección urgente. Solamente quedan entre 4.000 y 7.500 ejemplares en el mundo. Más información en este #DíaDelLeopardoDeLasNieves: https://t.co/8gs05BdePp pic.twitter.com/2vIVY4wdwQ — Naciones Unidas (@ONU_es) October 23, 2019

Perché è importante? In quanto predatore principale nel suo habitat, il leopardo delle nevi aiuta a controllare le popolazioni delle sue prede, mantenendo i suoi numeri stabili. Purtroppo esso è finito nel mirino del commercio illegale. Il leopardo delle nevi è ricercato per la sua pelliccia, che viene utilizzata per la decorazione domestica e la moda. Oltre a essere minacciati dal commercio illegale di specie selvatiche, i leopardi delle nevi devono fare i conti anche con gli agricoltori il cui bestiame è fonte di nutrimento per questi animali. Sono anche minacciati dalla perdita e dal degrado dell’habitat (spesso a seguito di progetti infrastrutturali e industrie estrattive), nonché dall’aumento delle temperature causate dai cambiamenti climatici.

Ma al riparo dall’occhio umano, nei monti asiatici, questi animali resistono ancora nonostante i numerosi attacchi dell’uomo.

Fonti di riferimento: WIld for Life, Milenio, Mnr.gov

