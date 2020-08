Clawdia, il raro astice blu salvato dai dipendenti di un ristorante è stato adottato e non finirà in un piatto

Un raro astice blu è stato salvato da morte certa dai dipendenti di un ristorante della catena Red Lobster, in Ohio.

I ragazzi, notando la particolare colorazione dell’astice, hanno segnalato l’esemplare ai titolari, che si sono poi rivolti al Monterey Bay Aquarium.

Il Monterey Bay Aquarium gestisce un programma di conservazione, il Seafood Watch, che aiuta imprese e consumatori a scegliere prodotti ittici pescati in modo sostenibile per mantenere gli oceani in buona salute.

Chiarito che un esemplare tanto raro non potesse diventare l’ingrediente di una ricetta, la struttura ha messo in contatto il ristorante con l’Arkon Zoo, partner del programma. Il colore blu di questi crostacei è dato infatti da un’anomalia genetica che si verifica in un esemplare ogni due milioni.

L’astice, soprannominato Clawde in onore alla mascotte del ristorante, è stato dunque salvato dal piatto e inviato allo zoo, dove il personale ha predisposto uno speciale acquario per lui.

Dopo pochi giorni il personale dello zoo ha constatato che Clawde è un’astice femmina e l’ha dunque ribattezzata Clawdia.

Sicuramente Clawdia avrebbe preferito ritornare in mare anziché vivere in cattività, ma i prossimi mesi saranno particolarmente critici per lei poiché si avvicina il momento della muta, evento che rende questi crostacei particolarmente vulnerabili, a prescindere dal colore.

Ci auguriamo che dopo questo periodo, se le sue condizioni lo consentiranno, Clawdia venga restituita al suo ambiente naturale e possa vivere in libertà, come meriterebbero di vivere tutti gli animali, rari o meno che siano.

