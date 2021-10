Una femmina di orango di Sumatra, raro e in via di estinzione, è incinta di due gemelli (ma vive in cattività)

Lieto annuncio in uno zoo della Louisiana, dove una femmina di orango di Sumatra è in attesa di due gemelli – una nuova speranza per una specie in via di estinzione

Lo zoo di Audubon, a New Orleans, è felice di annunciare che Menari, femmina di orango di Sumatra, è in dolce attesa di due gemelli, frutto del suo accoppiamento don Jambi, il maschio dello zoo. Si tratta della prima gravidanza di Menari, che dovrebbe partorire i piccoli entro la fine dell’anno.

Siamo molto eccitati dalla notizia – ha detto Bob MacLean, veterinario dello zoo. – La gravidanza gemellare è un evento estremamente raro in questa specie, c’era solo l’1% di probabilità che potesse verificarsi.

L’ultima volta che lo zoo di Audubon aveva accolto una coppia di oranghi gemelli fu nel 1985, quando mamma Sarah diede alla luce Bon Temps (detto Bonnie) and Lagniappe (detta Lana) – entrambi cresciuti in cattività: Bonnie è morto nel 2019 nello zoo di Miami, mentre Lana vive attualmente presso lo zoo di Greenville (Carolina del Sud).

Anche se si tratta dei suoi primi figli, Menari ha avuto già la possibilità di confrontarsi con l’esperienza della maternità, grazie alle sue sorelle che hanno partorito negli ultimi mesi all’interno dello zoo. Inoltre, lo staff veterinario della struttura sta preparando la femmina di orango alla sua nuova vita da mamma attraverso un vero e proprio training, mostrando come si dovrà comportare dopo la nascita dei suoi figli.

L’arrivo di Jambi nel 2018 (dopo aver lasciato lo zoo di Hannover, in Germania) ha aiutato lo zoo ad aggiungere diversità genetica alla specie dell’orangotango di Sumatra, classificato come “a rischio critico di estinzione” dal WWF: nel 2019 è diventato padre di Bulan e nel 2021 di Madu, con due compagne diverse. Attualmente in natura restano appena 14.000 esemplari di questo animale, minacciati dalle attività umane che distruggono il loro habitat – in primo luogo, distruggendo la foresta in cui vivono per far posto a coltivazioni di palma da olio.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Audubon Nature Institute / WWF

Ti consigliamo anche: