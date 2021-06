I Led Zeppelin danno il nome a una piccola rana appena scoperta in Ecuador

Gli scienziati chiamano una nuova specie di rana appena scoperta come la band rock Led Zeppelin. È la prima volta che il nome di una rockstar viene attribuito a una specie animale.

La nuova specie di rana scoperta dagli scienziati dell’Istituto Nazionale di Biodiversità dell’Università San Francisco de Quito University fra le Ande Ecuadoriane si chiama Pristimantis ledzeppelin, o anche rana della pioggia Led Zeppelin. Il nome, quanto mai inusuale per un animale, è un omaggio a uno dei gruppi rock più influenti del panorama musicale di tutti i tempi, progenitore dell’hard rock e dell’heavy metal.

Le dimensioni di questo animale sono molto contenute: i maschi misurano fra i 23 e i 24 millimetri dal muso all’ano, mentre le femmine sono più grandi e arrivano a misurare anche 36 millimetri. È caratterizzato da occhi color rosso rame e una pelle dalla colorazione mista (arancione, giallo, marrone e nero). La rana Led Zeppelin appartiene a un genere di rane terrestri noto come pristimantis, che contiene 569 specie e che è diffuso soprattutto in Ecuador: ben 28 nuove specie sono state scoperte nel paese negli ultimi due anni, di cui 14 alle pendici meridionali della Ande. Secondo quanto sostengono gli scienziati, questa regione è una delle più ricche di piccoli vertebrati, molti di questi esclusivi proprio di questo territorio.

La nuova rana è stata individuata in una regione chiamata Cordillera del Cóndor, una catena montuosa fra il sudest dell’Ecuador e il nord del Perù. Gli studiosi non hanno ancora molte informazioni sulla biodiversità della regione, ma si stanno rendendo conto che quest’area è l’habitat di specie animali e vegetali uniche, che vivono solo nella foresta pluviale di questo territorio. Fra queste specie, almeno cinque appartengono al genere pristimantis, oltre a quella scoperta in questi giorni.

A causa del forte endemismo tipico della Cordillera del Cóndor, è probabile che anche questa nuova specie di rana si trovi solo in questa ristretta area del pianeta – spiegano gli studiosi. – Per questo è molto importante adottare iniziative di lungo termine per tutelare questo piccolo animale. Le minacce più pressanti sono l’espansione dell’agricoltura e dell’allevamento intensivi, l’attività estrattiva, i disastri ambientali dovuti alla crisi climatica.

Fonte: Neotropical Biodiversity

Ti consigliamo anche: