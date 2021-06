Ragusa, caldo record fa strage di rondoni. Oltre 700 caduti dagli alberi collassati, servono volontari per salvarli

I rondoni hanno bisogno di noi per sopravvivere! A Ragusa centinaia di esemplari sono collassati dai loro nidi a causa del caldo record e della disinfestazione. Adesso il collettivo RagusAttiva è alla ricerca di volontari per prendersi cura di loro e sfamarli per poi rilasciarli in natura

Le temperature roventi di questi ultimi giorni stanno mettendo a dura prova non solo gli esseri umani, ma anche tantissimi animali, specialmente quelli che popolano le nostre città. In alcune aree della Sicilia sono stati superati i 40° C e a Ragusa sono oltre 700 i rondoni caduti dai nidi, letteralmente collassati, per via del caldo record e delle attività di disinfestazione selvaggia. E molti di questi sono anche finiti sotto le ruote delle macchine, rischiando di morire schiacciati.

Per fortuna a prendersi cura di loro ci sta pensando RagusAttiva, un collettivo di giovani nato con lo scopo di valorizzare e ripulire il territorio. Ma sono davvero troppi i rondoni da curare e sfamare. Per questo gli attivisti hanno lanciato un appello urgente, chiedendo ai cittadini ragusani di unirsi a loro per salvare gli uccelli caduti dagli alberi della città.

🆘VIA ING.MIGLIORISI, 51 – RAGUSA❗SERVE AIUTO URGENTEMENTE📢Recuperati circa 350 rondoni caduti dai nidi solamente tra ieri e oggi in città…per non contare quelli finiti sotto le ruote delle macchine o calpestati da qualche rifiuto non degno di definirsi essere umano (si… accade anche questo) Dovrebbero mangiare in teoria ogni 3 ore. Per alimentarne uno si impiegano circa 5min.5×350=1750min=29ore e 17minGli altri conti fateli voi, con la calcolatrice… Ma soprattutto con la vostra coscienza… Se nei prossimi giorni potete donare un pò del vostro tempo e preferite fare altro!! La nuova generazione di rondini non è ancora in grado di spiccare il volo e sopravvivere senza il nostro aiutoE tra l'altro alimentarle regalerà un'enorme ricchezza al vostro cuore, è un'esperienza meravigliosa!! Posted by Enrico Giurdanella on Friday, June 25, 2021

“Abbiamo avuto una crescita esponenziale di caduta di rondoni per il caldo, ma soprattutto per la disinfestazione selvaggia. – spiega in un filmato uno degli attivisti di RagusAttiva – Se trovate un piccolo rondone per terra, la prima cosa da fare è idratarlo sotto un filo d’acqua e portarlo nella nostra struttura, dove vengono alimentati esclusivamente con insetti arricchiti con vitamina B. Non date loro carne, pane o crocchette per cani e gatti. Qui vengono alimentati uno per uno oltre 700 esemplari. Ci occorrono le vostre mani e vi chiediamo di venire a donare un quarto d’ora, mezz’ora del vostro tempo e fare un’esperienza straordinaria dolcissima perché da soli non riuscirebbero a cavarsela. Dopo verranno rilasciati in natura.”

APPELLO URGENTE 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 GUARDATE QUESTO VIDEO Posted by RagusAttiva on Monday, June 28, 2021

I rondoni hanno bisogno del nostro aiuto per tornare a volare! Chi vive in provincia di Ragusa, può offrire il suo aiuto recandosi dalle 8.30 alle 21.00 alla sede di RagusAttiva in via Ingegnere Migliorisi, 41.

Fonte: RagusAttiva/Facebook

Leggi anche: