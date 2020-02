Ragno vagabondo, stimola l’erezione e poi la morte. Arrivato in Italia con un casco di banane

Un pericoloso ragno è approdato dal Brasile a Gioia Tauro insieme a un trasporto di banane. Si tratta del Phoneutria nigriventer, uno degli aracnidi più pericolosi al mondo, conosciuto anche con i nomi di ragno vagabondo brasiliano o ragno delle banane.

Il ragno vagabondo, se minacciato, assume una posa caratteristica sollevando le zampe anteriori: il suo morso è dieci volte più pericoloso di quello della vedova nera.

Il veleno del ragno delle banane è neurotossico e va ad agire sui canali del sodio provocando spasmi, tachicardia, vomito. Sembra uno scherzo, ma il morso di questo ragno può portare a sviluppare una condizione nota come priapismo, una lunga e dolorosa erezione involontaria che può protrarsi anche fino a quattro ore, per poi condurre alla morte.

Fortunatamente l’uomo che ha trovato il ragno nel container, l’ispettore doganale Emanuele Florio, è riuscito a intrappolare l’aracnide utilizzando due bicchieri e del nastro adesivo. L’esemplare è stato consegnato ai fitopatologi che hanno confermato l’appartenenza alla specie Phoneutria nigriventer e messo il ragno in quarantena.

Non è raro che nei container provenienti dall’estero si trovino ragni o scorpioni: servono maggiore attenzione e più controlli sia per garantire la sicurezza dei lavoratori sia per impedire che specie esotiche vengano immesse sul territorio, con conseguenze potenzialmente dannose per l’ambiente.

Fonti di riferimento: Reggio Today

