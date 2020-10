Uomo avverte solletico nelle cuffie e scopre un enorme ragno cacciatore all’interno

Ha sentito un forte solletico all’orecchio, sotto le cuffie. Le ha sollevate e dentro ha trovato un enorme ragno cacciatore (Huntsman spiders, nome scientifico Sparassidae). E’ accaduto in Australia. Il protagonista della storia è Olly, un idraulico di Perth, che faceva fatica a concentrarsi sul suo lavoro a causa del solletico che poteva sentire nelle cuffie.

Dopo averle tolte, ha subito notato un grosso animale che si muoveva all’interno. Era un ragno cacciatore che aveva deciso di trovare riparo presso una delle protezioni per le orecchie dell’uomo. Nel filmato condiviso sul canale Facebook di ABC Perth, l’uomo ha raccontato l’accaduto, mostrando anche l’ospite nel suo paraorecchie:

"I felt something tickling my ear": Huntsman spider found hiding in earmuffs NOOOPE! 😱🕷️Perth plumber Olly Hurst got the fright of his life when he took off his earmuffs to find a huntsman spider hiding inside.He said he could feel something tickling his ear 😲Is this what nightmares are made of? What would you do if this happened to you?📹 Olly Hurst Pubblicato da ABC Perth su Venerdì 9 ottobre 2020

L’uomo ha cercato di farlo uscire scuotendo le cuffie ma l’animale non si è mosso:

“Non vuole uscire. È felice lì”, ha aggiunto.

Il video si conclude con Olly che lascia cadere i paraorecchie al suolo. Tanti sono stati i commenti al video:

“Sono stupito che tu non abbia avuto un attacco di cuore quando hai visto cosa ti solleticava l’orecchio” ha scritto un utente. E un altro: “Compra delle nuove cuffie e lascia che il ragno abbia la sua nuova casa”.

I ragni cacciatori non sono in realtà così pericolosi per gli esseri umani, certamente non per gli standard dei ragni australiani, anche se producono una sorta di veleno non mortale. Ma sono le loro dimensioni a destare scalpore visto che possono misurare fino a 15 cm, 30 con le zampe distese. Essi non costruiscono ragnatele ma cacciano per procurarsi il cibo e sono anche molto veloci e agili.

Ragni di questo tipo vivono in Australia, Italia, Nuova Zelanda, Africa meridionale, Asia sudorientale, ma anche nel Mediterraneo e in Italia, in Florida, e alle Hawaii.

Fonti di riferimento: Facebook/abcperth

