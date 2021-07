Questo uccello era creduto estinto, ma è stato avvistato vivo sulle isole Hawaii!

Individuato nelle Hawaii un piccolo uccellino ritenuto estinto – una speranza per la salvezza della sua specie.

Si riteneva che questo piccolo uccellino dal piumaggio dorato fosse ormai estinto, e invece è stato avvistato vivo e in perfetta salute alle pendici del vulcano Maui, nell’arcipelago delle Hawaii, lo scorso mercoledì. La scoperta è una speranza per le specie a rischio di estinzione, secondo gli esperti.

Il kiwikiu (nome scientifico Pseudonestor xanthophrys), specie indigena dell’isola, è stato riconosciuto dalle autorità statunitense come una specie a rischio di estinzione. Secondo il Maui Forest Bird Recovery Project, questo piccolo uccello una volta abitava l’intera isola di Maui e anche le isole vicine, ma la presenza dell’uomo nel suo habitat, di gatti selvatici e di maiali, nonché malattie provocate da alcuni insetti (si ricordi ad esempio l’epidemia di malaria aviaria trasmessa agli uccelli da zanzare non native dell’isola) hanno ridotto il numero di esemplari della specie a 150.

Nell’ottobre del 2019 c’era stata un’azione di ripopolamento dell’area volta a far crescere la comunità di questa specie: sette esemplari di kiwikiu erano stati introdotti nella Riserva Naturale Nakula, ma il ricollocamento non è andato a buon fine. Dei sette, cinque sono stati rinvenuti morti, uccisi dalla malaria che dilaga a causa del clima sempre più caldo. Dopo un anno e mezzo senza più avvistamenti degli altri due esemplari, gli esperti li avevano dati per spacciati.

E, invece, in un post pubblicato su Facebook, le autorità dell’isola hanno detto che la riscoperta di questo uccellino è un miracolo, poiché offre una piccola speranza per salvare la specie dall’estinzione: questo esemplare ritrovato apparterrebbe al gruppo introdotto recentemente sull’isola – le autorità lo hanno riconosciuto grazie a una fascetta identificativa sulla zampa. L’uccello avrebbe contratto la malaria aviaria, ma ne sarebbe sopravvissuto: una speranza che in futuro non solo la popolazione dei kiwikiu, ma anche altre specie di uccelli della foresta possano sopravvivere in questi habitat.

Fonti: Facebook / Maui Forest Birds

