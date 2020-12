Questi adorabili uccellini fanno delle spaccate perfette

Zampette totalmente aperte come in una meravigliosa spaccata: i basettini, adorabili uccellini classificati come specie protetta, riescono in questa impresa. Le immagini sono dolcissime.

Come spiega il portale di avifauna Uccelli da proteggere, il basettino spazia dall’Europa all’Asia centrale ed è una specie con diverse sottospecie: la P. b. biarmicus si trova in larga parte del vecchio continente, mentre in Turchia meridionale prevale la sottospecie kosswigi, o forse dovremmo dire prevaleva, in quanto oggi è probabilmente estinta. In Italia è poco comune.

Questi passerotti hanno un aspetto effettivamente molto particolare: maschio e femmina presentano un piumaggio diversificato già da giovani, ma in entrambi i sessi il dorso è bruno-fulvo, e la coda molto lunga, caratteristica quest’ultima peculiare della specie.

Ma è la loro capacità di porre le zampette completamente a 180° a colpire di più. Le immagini pubblicate su Instagram dai fotografi naturalisti sono un vero spettacolo. Che, come tutti quelli che ci offre la natura, è completamente gratis.

