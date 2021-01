BirdBox è la fantastica mangiatoia per i nostri amici volatili che offre da mangiare agli uccelli che portano tappi di bottiglia.

Hans Forsberg, esperto di robotica e intelligenza artificiale, con l’aiuto della sua BirdBox, una straordinaria mangiatoia per gli uccelli, è riuscito a convincere le gazze del suo quartiere svedese a raccogliere i tappi buttati per strada e riciclarli in cambio di cibo, facendogli compiere così il lavoro di raccolta differenziata che avrebbero dovuto fare coloro che li hanno buttati. Un progetto entusiasmante che ci insegna una lezione: la natura può essere molto più civile di alcune persone.

Tutto ebbe inizio quando un giorno Hans vide le gazze curiosare nel suo giardino cercando di aprire le complesse serrature delle luci esterne per “rubare” le candele che contenevano. Allora pensò che le sue amiche volatili avrebbero potuto svolgere compiti più utili. Così decise di costruire una macchina e provare a convincerle a raccogliere la spazzatura nei dintorni in cambio di cibo.

Dopo anni di lavoro e molteplici test, Forsberg è riuscito a creare il distributore BirdBox, usando una combinazione tra progettazione meccanica, elettronica e una stampante 3D, che rileva quando una gazza deposita il tappo di bottiglia nel foro, fornendo loro in cambio cibo.

Ecco un video delle gazze pulendo il quartiere e riciclando:

Quando è arrivata la neve, la gazza è andata in confusione:

Ma sono bastati pochi giorni per riuscire a capire nuovamente “la raccolta incentivante”:

Nessuno può mettere in dubbio l’intelligenza degli uccelli. I corvidi – come le gazze e i corvi – e alcuni pappagalli sono capaci di imprese cognitive paragonabili a quelle delle grandi scimmie. I corvi, ad esempio, possono riconoscere i volti umani. Le gazze sono note per la raccolta di oggetti e ora possiamo dire anche per il riciclo … alla faccia dei tanti esseri umani che ancora non hanno imparato a farlo.

