Vietato uccidere i pulcini maschi dal 2022. La Germania a un passo dalla storica svolta

La Germania sta per vietare l’uccisione di pulcini maschi. Ogni anno solo in questo Paese ne vengono uccisi più di 40 milioni, per lo più gasati con anidride carbonica e talvolta anche tritati vivi, come accade anche in Italia.

Questo perché non depongono uova, e quindi sono considerati inutili.

Ma ora il governo federale tedesco vuole vietare questa cruente pratica. E lo farà entro la fine del 2021. Il ministro dell’agricoltura Julia Klöckner ha depositato, infatti, un disegno di legge che vieta le uccisioni di routine a partire dal 2022.

Il sesso degli animali sarà determinato dall’uovo, in modo che i pulcini maschi non arrivino alla schiusa, risparmiando questa terribile sofferenza. La proposta prevede una seconda fase: da gennaio 2024 si utilizzeranno metodi che abbiano effetto prima del settimo giorno di incubazione. Perché dal settimo giorno in poi gli embrioni di pollo “sentono dolore”, si legge nel dispositivo.

“La ricerca è ancora in corso per poter determinare il sesso nell’uovo in un momento ancora più precoce – ha spiegato la ministra, che con questa legge renderà la Germania un pioniere mondiale su questa tematica – E’ una “pietra miliare per il benessere degli animali”.

Anche in Italia ogni anno 40 milioni di pulcini maschi vengono uccisi per la produzione di uova. Per questo Animal Equality ha lanciato da tempo una campagna per chiedere al governo l’introduzione di tecnologie che evitino l’uccisione sistematica di questi animali, nell’industria delle uova.

La Germania ci dimostra che è possibile. Quando seguiremo anche noi questo esempio?

Fonte: Spiegel