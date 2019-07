Puglia, lo strano caso dell’invasione di insetti sulla costa Ionica

Nugoli di insetti stanno invadendo la costa sullo Ionio: segnalazioni sarebbero arrivate da Gallipoli, Torre San Giovanni e Lido Marini, nel Comune di Ugento. Si tratta di un fenomeno davvero strano che si sta verificando da poco prima del tramonto di ieri sera. Ancora nessuna spiegazione certa.

Da quasi un giorno, residenti, turisti e la miriade di bagnanti stanno vivendo nel totale disagio, visti costretti a fare i conti con una notevole concentrazione di animaletti volanti che alcuni pensano siano spuntati dai canali e dai bacini della zona e che in pochissimo tempo hanno letteralmente invaso le marine salentine sul Mar Ionio.

Tra i capelli, sugli abiti e persino nei piatti, chi si trova lì in queste ore sta descrivendo scene davvero inquietanti.

Un vero assedio che, ovviamente, non ha risparmiato neppure i ristoranti della zona e le attività commerciali in generale, che hanno dovuto provvedere in fretta a mettere la merce al riparo dall’invasione.

“Sembra una scena biblica – racconta il titolare di un negozio a Torre San Giovanni – non riusciamo a capire da dove spuntino fuori questi insetti. Probabilmente dai bacini mal bonificati. Ma è certamente un’indecenza che in una delle marine più affollate del Salento accadano cose del genere. Abbiamo offerto ai turisti l’ennesima brutta figura Ora ci aspettiamo che qualcuno ci spieghi cosa sta accadendo nelle nostre marine e ci auguriamo che si provveda in fretta a risolvere la questione”.

Foto

Attendiamo rivolti.

Leggi anche:

Invasione processionaria in Europa: chiuse scuole, strade e parchi. Attenzione a bimbi e cani!

Invasione di “Farfalline nere” in Liguria: cosa sono e da dove vengono

Germana Carillo