Il professore che aiuta i topi di laboratorio a farsi adottare dagli studenti

Quando pensiamo ai topi di laboratorio, li immaginiamo prevalentemente destinati a una triste fine ma per fortuna non sempre è così. Non solo perché esistono delle regole etiche per salvaguardarli, ma anche perché, se sono fortunati, possono essere persino adottati.

Impegnato su questo fronte è il professore di fisiologia e biologia del Wisconsin Richard Hein, che aiuta i topi di laboratorio a trovare studenti amorevoli disposti ad adottarli per il resto della loro vita.

I topi utilizzati durante i corsi di anatomia dell’Università del Wisconsin-Green Bay formano spesso veri e propri legami affettivi con gli studenti, esattamente come succede con gli animali domestici. E Richard Hein ha ben pensato di “sfruttare” questi legami per convincere i suoi alunni ad adottarli, tant’è che ogni anno almeno metà degli studenti della sua classe se ne portano a casa uno.

Hein, a proposito dei topi, afferma che siano particolarmente intelligenti e intuitivi anche nei confronti delle emozioni umane. E Stevie VanderBloomen, che ne ha adottati 3, ha dichiarato alla Wisconsin Public Radio di chiamarli per nome e di divertirsi con loro:

“Sono molto coinvolti nell’interazione umana e sono in grado di divertirsi con te”.

Ha inoltre aggiunto che a differenza di quanto pensano la maggior parte delle persone, non sono sporchi e si puliscono più dei gatti:

“Normalmente quando la maggior parte delle persone pensa ai topi, dicono” Oh, vivono fuori e sono disgustosi “, ma in realtà si puliscono più dei gatti.”

Persino i residenti di Manitowoc, dove è situato il campus scolastico, hanno iniziato ad adottare i topi dopo che l’Università ha reso pubblico il programma di adozione del professor Hein.

Un immenso grazie a questo professore dal cuore d’oro!

FONTI: Wisconsin Public Radio

