Cosmetici e prodotti per l’igiene cruelty-free: la lista con i marchi più etici aggiornata al 2021

Ogni anno milioni di animali sono costretti a subire torture e muoiono tra atroci sofferenze per fare da cavie da laboratorio. Tutto questo per testare cosmetici e altri prodotti che poi finiscono sul mercato. Per non essere complici di quest’orrore è possibile fare la differenza non acquistando detersivi e prodotti per la cura della persona che non vengono testati su conigli, topi e altri animali indifesi.

Per fortuna è in crescita il numero di aziende italiane ed europee che hanno deciso di aderire ad uno standard Cruelty Free e di non testare nemmeno gli ingredienti (utilizzando esclusivamente ingredienti in commercio da lunghi anni, parte di una lista dichiarata sicura già nel 1976 e quindi non più oggetto di sperimentazione).

Le certificazioni usate

Ma quali sono i brand più etici? Prima di passare a rassegna la lista dei marchi più cruelty-free, scopriamo quali sono le certificazioni utilizzate e cosa indicano esattamente.

Lo standard Leaping Bunny garantisce:

l’indicazione della data oltre la quale non sono più stati prodotti, commissionati, acquistati e utilizzati prodotti e singoli ingredienti testati su animali

l’assenza di test su animali per il prodotto o sui singoli ingredienti in ogni parte del mondo

un sistema di monitoraggio continuo sull’azienda e sui loro fornitori almeno ogni 12 mesi, attraverso controlli indipendenti regolari, per garantire che sia mantenuto il rispetto degli standard

ICEA opera come ente di controllo per conto di LAV, unico membro italiano che, insieme ad altre associazioni europee, ha condiviso i criteri per la certificazione Leaping Bunny.

I prodotti certificati da ICEA-LAV garantiscono:

una politica aziendale crueltyfree, applicata a tutti i propri cosmetici o detergenti sia per il prodotto finito che sui singoli ingredienti

l’assenza di materie prime derivanti da parti di animali vivi, macellati o derivate dalla loro soppressione e sofferenza

un impegno nel disincentivare la sperimentazione animale sugli ingredienti, selezionandoli secondo specifici criteri

La certificazione PETA, con il Global Beauty Without Bunnies program, garantisce che:

il marchio non conduce, non commissiona, non finanzia e non consente test su animali in nessuna fase dello sviluppo, sia per i singoli ingredienti che in merito al prodotto finale dal momento della firma dell’accordo con PETA. Le aziende devono accertarsi che neanche i loro fornitori conducano, commissionino o consentano i test

PETA utilizza due certificazioni differenti sui propri prodotti, il coniglietto “crueltyfree” e quello con la dicitura “crueltyfree and vegan”, indicando con l’ultimo i cosmetici e detergenti senza alcun ingrediente di origine animale

La certificazione Naturewatch garantisce che:

i produttori hanno fissato una data oltre la quale non sono più stati effettuati test sugli animali

i marchi non sono di proprietà di altre società o non fanno parte di società controllate che effettuano test su animali

i prodotti non vengono esportati per la vendita in Cina, dove i test sugli animali sono richiesti dalla legge

La lista dei marchi cruelty-free

Come anticipato, le ditte indicate nelle “liste positive” non testano il prodotto finito, non commissionano test su prodotto finito e ingredienti, e non usano ingredienti testati dai produttori.

Nella lista realizzata dall’associazione Esseri Animali viene segnalata anche la presenza o meno di prodotti di origine animale (grassi animali, olii animali, gelatina animale, acido stearico, glicerina, collagene, placenta, ambra grigia, muschio di origine animale, zibetto, castoreo, latte, panna, siero di latte, uova, lanolina, miele, cera d’api).

Prodotti per l’igiene e cura della persona

100% PURE – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ABICÌ KIDS – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

ADESSA – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

AESOP – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

AKAMUTI – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

ALKEMIE – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ALKEMILLA – Certificazione ICEA-LAV e PETA, ingredienti animali: SI

ALLEGRO NATURA – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

ALTER/NATIVE (Suma) – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

AMLY BOTANICALS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ANASTASIA BEVERLY HILLS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

APPLE&BEARS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ARGITAL – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

AVRIL – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

BAKEL – Certificazione ICEA-LAV e PETA, ingredienti animali: NO

BALM BALM – Certificazione Leaping Bunny e Naturewatch, ingredienti animali: SI

BAREFACED BEAUTY – Certificazione Leaping Bunny e Naturewatch, ingredienti animali: NO

BAREMINERALS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

BARRY M -Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

BAYLIS & HARDING – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

BEAUTY WITHOUT CRUELTY – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

BELLA’ PIERRE – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

BIOFFICINA TOSCANA – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

BIORGANICS (prodotti per parrucchieri) – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

BENTLEY ORGANIC – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

BLINC – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

BLOOM NATURALS – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

BOMB COSMETICS – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

BOTTEGA VERDE – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

BULL DOG SKINCARE FOR MAN – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

BYBI BEAUTY – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

CEBRA ETHICAL SKINCARE – Certificazione NatureWatch, ingredienti animali: NO

COLORISI – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

CELEB LUXURY – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

DELIBEL (MGA) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: non noto

DERBE – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

DIVA INTERNATIONAL – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

DOVE (Unilever) – Certificazione PETA, ingredienti animali: non noto

DR. BOTANICALS – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

DR. PAWPAW – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

DR. TAFFI – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

EARTHLY BODY – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

EARTHNICITY MINERALS – Certificazione Peta, ingredienti animali NO

ELLIS FAAS – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

EMBLA’ – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

ESSENCE – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

FAITH IN NATURE – Certificazione Leaping Bunny e NatureWatch, ingredienti animali: NO

FANTASTIKA – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

FARRYN AMBER – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

FLORA – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

FRAGILE COSMETICS – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

FRANCES PRESCOTT – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

FRENCH GIRL – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

FRIENDLY ORGANIC (anche per bambini) – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

GARNIER – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

GLOSSWORKS (smalti per unghie) – Certificazione NatureWatch, ingredienti animali: NO

GREEN PEOPLE, Certificazione NatureWatch, ingredienti animali: NO

HELAN – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

HERBAL ESSENCES – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

HONESTY COSMETICS, – Certificazione Leaping Bunny e NatureWatch ingredienti animali: NO

I PROVENZALI (Saponificio Gianasso) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: No

INLIGHT BEAUTY – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

INSIUM – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

IPRO (NaturErb) – Certificazione ICEA – LAV, ingredienti animali: NO

ISLA APOTHECARY– Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

IT COSMETICS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

J BEVERLY HILLS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

JASON NATURAL COSMETIC – Certificazione ICEA-LAV e Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

KESTER BLACK (smalti per unghie) – Certificazione Leaping Bunny e NatureWatch, ingredienti animali: NO

KING OF SHAVES – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

KAT VON D BEAUTY – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

KEYS SOULCARE – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

KOSMOLIFE – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

KSONI – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

L’ERBOLARIO – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

LABORATOIRE INNOV’EFFETS – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

LADY GREEN (LYSEA), Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

LAMAZUNA – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

LEFAY – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

LIGHT MOUNTAIN NATURAL HAIR COLOR – Certificazione NatureWatch, ingredienti animali: NO

LIQUID FLORA – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

LILY LOLO – Certificazione ICEA-LAV e PETA ingredienti animali: SI

LIME CRIME – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

LITTLE BUTTERFLY LONDON (anche per bambini) – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

LIZ EARLE – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

LONDON COPYRIGHT COSMETICS – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

LOTTIE LONDON – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

LUSH – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

MAMA MIO – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

MARC JACOBS BEAUTY – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

MARIA NILA – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

MARTINA GEBHARDT, Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

MAVALA – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

MENDITTOROSA PROFUMI ARTISTICI – Certificazione ICEA-LAV e Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

MESAURA MILANO – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

MINERALISSIMA – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

MO NAILS – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

MODERE – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

MOLTON BROWN LONDON – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

MONTAGNE JEUNESSE (7th heaven) – Certificazione Leaping Bunny, PETA, ingredienti animali: SI

MULONDON – Certificazione PETA e Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

NABLA COSMETICS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

NAKIN – Certificazione Leaping Bunny e Naturewatch, ingredienti animali: SI

NATURKOSMETIK – Certificazione Leaping Bunny, Ingredienti animali: SI

NEEDCRYSTALS (JMB Products), certificazione PETA, ingredienti animali: NO

NAISSANCE– Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

NOURISH LONDON – Certificazione Leaping Bunny e Naturewatch, ingredienti animali: NO

ODACITÉ – Certificazione PETA, disponibile online, ingredienti animali: SI

ODYLIQUE – Certificazione PETA e NatureWatch, ingredienti animali: SI (unico ingrediente: cera d’api)

ONIRICA COSMETICS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ORGANIC WAY – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

PAI SKINCARE – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

PASTICCERIA DA BAGNO (La Cosmetica) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

PAULA’S CHOICE – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

PURE CHIMP – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

PURO BIO – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

PRIMARK – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

PRIMAVERA (Flora) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

PULPE DE VIE (Bio Provence) – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

QUALIKOS CONTEMPORARY LAB – Certificazione Leaping Bunny , ingredienti animali: SI

RINGANA – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

ROKAI ALL NATURAL SUNSCREEN – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

SAACH ORGANICS – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

SALT OF THE EARTH, Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

SANCTUARY PRODUCTS – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

SANTAVERDE, certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

SAPONE VERDE BIO (NaturErb) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: SI

SAPONIFICIO GIANASSO – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

SAVONNERIE DE BORMES – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

SECRETS DES FÉEES (Laboratoire Innov’effets) – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

SKIN&CO – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

SMITH ENGLAND – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

SUNSILK (Unilever) – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

THE BODY SHOP – Certificazione ICEA-LAV e NatureWatch, ingredienti animali: SI

THE ORDINARY (Deciem) – Certificazione PETA, ingredienti animali: NO

TOO FACED COSMETICS (Estee Laurder): certificazione PETA, ingredienti animali: SI

TOPSHOP – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

TREACLEMOON – Certificazione Naturewatch e PETA, ingredienti animali: NO

U – MAKEITUP – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

UND GRETEL – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

UPCIRCLE BEAUTY – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

W.S. BADGER – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: SI

WET N WILD (MARKWINS) – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ZENDIUM (UNILEVER) – Certificazione PETA, ingredienti animali: SI

ZOÉ COSMETICS – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

ZOYA GOES PRETTY – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

Detersivi e prodotti per la pulizia della casa

ALLEGRO NATURA – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

ARGITAL – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

ARIETE (Naturerb), Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

BIO – D – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

BIOFFICINA TOSCANA – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali:NO

BIOERMI (Allegro Natura) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

BIOLAVO (Argital) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

BIORÒ (Allegro Natura) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

CASA VERDE BIO (Naturerb) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

DERBE – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

ECOLEAF – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

ECOVER – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

ECOZONE – Certificazione Leaping Bunny, PETA, Naturewatch ingredienti animali: SI

FLORA – Certificazione ICEA-LAV (solo per i profumatori per ambiente), ingredienti animali: NO

FRIENDLY ORGANIC, Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

GREENSCENTS – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: NO

HAPPY CLEAN (Allegro Natura) Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

HELAN – Certificazione ICEA-LAV (solo per i profumatori per ambiente), ingredienti animali: SI

HIGEN (Verdevero) – Certificazione Leaping Bunny, ingredienti animali: NO

I PROVENZALI (Saponificio Gianasso) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

IPRO (NaturErb) – Certificazione ICEA-LAV

LE ERBE DI BRILLOR – Adesione allo Standard con Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

NATURERB – Certificazione ICEA-LAV (solo alcuni prodotti), ingredienti animali: SI

SCHIUMA DI MARSIGLIA BIO (NaturErb) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

STARDROPS – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

THE PINK STUFF (Starbrands) – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

WIZZ (Starbrands) – Certificazione Naturewatch, ingredienti animali: SI

Prodotti per l’igiene degli animali

ARGITAL – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

MIFIDO (Argital) – Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

PET BENEFIT, PET IN PHARMA (DIVA INTERNATIONAL) – Adesione allo Standard con Certificazione ICEA-LAV, ingredienti animali: NO

Fonte Essere Animali

