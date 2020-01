Due procioni si intrufolano in un giardino e una volta scoperti si fingono statue (Video)

Qualche notte fa due simpatici procioni hanno fatto irruzione in un giardino privato, muovendosi con fare furtivo.

Dietro alla finestra, il proprietario di casa era pronto a filmarli e ha colto un atteggiamento davvero curioso: dopo aver dato un colpetto al vetro, i due animali si bloccano immediatamente e uno dei due sembra davvero fingere di essere una statua.

Nel video si vedono chiaramente i due procioni bloccati sul posto subito dopo il ticchettio sulla finestra, come a dire “Fermi tutti, se non ci muoviamo, non ci noteranno”.

Probabilmente i due animali erano molto spaventati dal rumore e, poiché sono animali furbi e astuti, hanno evidentemente pensato che l’unica difesa possibile in quel momento fosse rimanere immobili.

Il video dei due procioni è diventato presto virale perché, a prescindere dal motivo per cui hanno reagito in quel modo, la loro reazione risulta davvero divertente.

