L’adorabile procione torna a visitare la donna che gli ha salvato la vita a distanza di anni

A distanza di tre anni, da quando è stato salvato dal ciglio della strada, un adorabile procione torna regolarmente a fare visita alla sua “mamma adottiva” per fare il pieno di coccole

Little Hands è un tenerissimo procione che tre anni fa è stato salvato dalla strada, quando aveva appena qualche settimana di vita. Ad accorgersi dell’animale, che rischiava di essere investito, Nikki Robinson, fotografa naturalista e zoologa, che non ci ha pensato due volte a sottrarlo ad un tragico destino. Purtroppo, in quel periodo i centri di soccorso di fauna selvatica erano al completo. Così, ha deciso di portarlo alla madre Linda, pensionata che si è dedicata al piccolo procione, armata di biberon e tanta pazienza.

La prima volta che gli ha dato il biberon e lui l’ha guardata, mia mamma si sciolta – racconta Nikki – Era molto dolce con lui fin dall’inizio perché ai procioni piace molto essere accarezzati. Così si è create legame con lui, pur sapendo che prima o poi sarebbe tornato alla natura. E in effetti coì è successo. Quando Little Hands era ormai forte e ben nutrito, a Nikki è stato consigliato di lasciarlo libero vicino casa.

Adesso, però, nonostante siano passati tre anni da quando l’animale è tornato a vivere in natura, l’adorabile procione torna spesso a casa di Nikki per andare a far visita a colei che gli ha salvato la vita e a fare il pieno di coccole.

Ma Little Hands non è l’unico procione che è stato soccorso e allevato da Nikki e sua madre Linda. Negli ultimi tre anni le due donne hanno accolto numerosi cuccioli di procione, rimasti abbandonati. E questi continuano a tornare regolarmente.

“Ogni giorno si siede fuori e aspetta, e anche quando sono più grandi vanno a trovarla e lei diventa felice, lo adora. In più, penso che anche i procioni la amino, è come una mamma” racconta Nikki.

Insomma…i procioni sono dei veri coccoloni!

Fonte: Instagram

Leggi anche: