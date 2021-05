I primi ululati di un cucciolo di lupo ripresi da una telecamera nascosta nel bosco

Avete mai visto un cucciolo di lupo ululare? Domanda retorica, ovviamente no! Una preziosa rarità. Ma oggi, grazie ad un video, potete ammirare un tenero lupacchiotto alle prese con i suoi primi ululati.

Il Voyageurs Wolf Project è un gruppo che studia il comportamento dei lupi nel nord del Minnesota, negli Stati Uniti. È comune in questo genere di osservazioni che vengano nascoste alcune telecamere nel loro habitat naturale, in modo che possano registrare immagini e situazioni che difficilmente si potrebbero vedere se gli animali sapessero di essere osservati.

Ebbene, dopo pochi giorni da quando erano state installate, è arrivata la sorpresa: una videocamera ha registrato i primi ululati di un cucciolo di lupo. Probabilmente la cosa più dolce che vedrete (e ascolterete) oggi!

Secondo gli esperti del gruppo americano, sebbene il cucciolo appaia da solo sulla telecamera, si possono sentire anche altri lupi ululare in sottofondo.

Purtroppo, come molti animali, anche i lupi sono a rischio estinzione e nel 2019 il parlamento locale dello stato del Minnesota ha votato per vietare definitivamente la caccia ai lupi. Non in tutti gli Stati Uniti, però, i lupi sono ugualmente tutelati. (Leggi anche: Firmato disegno di legge che consente l’uccisione del 90% dei lupi di questo Stato).

Attualmente, la popolazione di questi animali nel Minnesota è più concentrata nel nord-est dello stato e, nonostante sia stabile, riesce a malapena a resistere. Si stima che lì vivano circa 3.000 lupi e tra di loro questo dolcissimo cucciolo.

I suoi primi ululati non sono però l’unica meraviglia ripresa dalle telecamere. Guardate anche questi lupacchiotti che giocano a fare la lotta.

