Poste Italiane dedica uno speciale francobollo all’orso bruno marsicano (a rischio estinzione)

L‘orso bruno marsicano è la specie simbolo per eccellenza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. A celebrare questo straordinario animale, purtroppo ormai a rischio estinzione, è un francobollo speciale realizzato da Poste Italiane.

Il francobollo, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartenente alla serie “Europa 2021”, è stato presentato oggi in una location ad hoc, ovvero il Museo dell’Orso di Pizzone (in provincia di Isernia).

Il francobollo celebrativo dell’orso bruno marsicano è un’iniziativa assolutamente lodevole per cui vanno ringraziati sia il MISE, sia Poste Italiane per l’annullo filatelico. – ha commentato il direttore del parco Luciano Sammarone – Ancora di più il tutto assume valore perché è stato fatto a Pizzone, uno dei Comuni del versante molisano del Parco, dove la presenza del plantigrado è significativa. Con un interessante centro visite sull’orso, Pizzone con la sua comunità testimonia la possibilità di convivere pacificamente con la fauna selvatica.

In totale sono soltanto un cinquantina gli esemplari di orso bruno marsicano rimasti nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. E la scelta di dedicare un francobollo proprio a questo possente e raro mammifero ci ricorda l’importanza di tutelare questa specie e in generale tutti gli orsi d’Italia.

La strada da percorrere è la convivenza, non la cattura e l’abbattimento (soluzione adottata in più occasioni, in particolare in Trentino, dove due esemplari di orso si trovano ancora rinchiusi al Casteller!)

Fonti: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise/Poste Italiane

