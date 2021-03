L’esilarante salvataggio delle capre sul tetto compiuto da questi vigili del fuoco colombiani

I vigili del fuoco colombiani di Barichara in Colombia hanno dovuto compiere una missione molto particolare: salvare un gregge di capre finite nei guai perché rimaste intrappolate sui tetti delle case.

Da sempre i pompieri sono abituati ad intervenire in caso di ogni tipo di incidente, ma mai era girata voce di un salvataggio di capre, abituate ad arrampicarsi in ogni dove. Ed è esattamente quello che è successo a in questa piccola città nel nord della Colombia, nota per i suoi edifici coloniali, ma che è balzata agli onori della cronaca a causa di questo buffo incoveniente. (Leggi anche: Marocco: le capre che si arrampicano sugli alberi di argan)

In un video, che l’attore Toto Vega ha caricato sui social, si può vedere come gli animali sono diventati i protagonisti assoluti di questa avventura. Un branco di capre vaga liberamente sul tetto di una casa, ma non si sa bene come siano riuscite ad arrivare fin lassù., ma soprattutto come riuscire a farle scendere.

Un día cualquiera en el trabajo de los Bomberos voluntarios de Barichara, Cabras en Guane. En Santander todo es aventura #SinPingadas 🐐#MontunoQuesUno pic.twitter.com/kzjl7FbVaj — Toto Vega (@Toto_Vega) March 14, 2021

Un intervento bizzarro compiuto dai questi vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo tutte le capre non solo quelle che avevano deciso di scendere in autonomia saltando dal tetto.

La provincia di Santander, a cui appartiene Barichara, è una zona della Colombia dove vengono allevate molte capre; non sorprende che qui questi ovini siano i protagonisti di qualche vicissitudine. Ritrovarsele sul tetto, con tutti i rischi per animali e abitanti della casa, però, non deve essere stato affatto piacevole.

