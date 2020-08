Due pinguini dello stesso sesso diventano genitori dopo aver adottato un uovo

Due pinguini dello stesso sesso hanno adottato un uovo divenendone genitori. E’ successo a Valencia, in Spagna, dove due femmine di pinguino di nome Electra e Viola hanno incubato l’uovo di un’altra coppia.

Una storia bellissima, peccato che si tratti di esemplari rinchiusi in cattività presso l’Acquario Oceanografico.

Non è la prima volta che genitori dello stesso sesso allevano un pulcino, anche perché nel mondo degli uccelli la formazione di coppie dello stesso sesso è comune.

Secondo Petter Bockman, curatore di una mostra sull’omosessualità nel mondo animale, comportamenti omosessuali sono stati osservati in circa un migliaio di specie. E per quanto riguarda i pinguini, le coppie omosessuali durature sono tutt’altro che rare in natura.

Lo ha dimostrato anche una ricerca, condotta da un team di studiosi francesi e americani nel 2010, sui pinguini reali. I ricercatori scoprirono che il corteggiamento tra pinguini dello stesso sesso era frequente, specie tra i maschi. E non è raro che coppie di questo genere allevino insieme i piccoli.

I pulcini di pinguino vengono sempre accuditi da due genitori e l’incubazione viene effettuata sia dalla madre che dal padre, o in alternativa, come in questo caso, da due madri che fanno a turno per mantenere l’uovo al caldo.

Siamo sicuri che saranno due genitori eccezionali, anche se, come tutti gli altri animali, dovrebbero poter vivere liberi in natura!

