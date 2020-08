Passeggeri attoniti dopo che un piccione è rimasto aggrappato sul motore di un aereo durante il decollo

Stava per decollare da Londra l’aereo su cui questo coraggioso piccione ha deciso di viaggiare. Si è posizionato su una delle ali e lì è rimasto durante il decollo, senza muoversi di una virgola. Un passeggero lo ha notato e ha iniziato filmarlo, accorgendosi che l’animale non voleva saperne di spostarsi nonostante l’alta velocità raggiunta dal veicolo.

Il passeggero ha dichiarato:

Nel video – che non posso credere di aver filmato dalla telecamera – si vede un piccione aggrappato all’aereo durante il decollo. Sono rimasto sorpreso dal fatto che sia riuscito ad aggrapparsi per tutto il tempo, a dire il vero. Ho pensato che sarebbe stato lì con noi per tutto il volo.

L’alta velocità alla fine ha avuto la meglio sul piccione che si è staccato dall’ala ma che, a detta del passeggero, per fortuna è rimasto illeso. Chissà dove voleva andare?! Meno male che la vicenda ha avuto un lieto fine sia per l’animale che per l’equipaggio, visto che gli incidenti aerei causati dagli uccelli sono purtroppo frequenti.

