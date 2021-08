“Testa di pecora”, il curioso pesce con i denti incredibilmente simili a quelli umani

La natura riserva sorprese inaspettate. Piante dalle forme bizzarre, animali dall’aspetto talmente insolito da sembrare irreali. Come il cosiddetto Sheepshead (testa di pecora). Non è frutto della fantasia, per quanto possa sembrare bizzarro, ma un pesce diffuso lungo la costa atlantica, che può raggiungere i 76 cm di lunghezza (e anche di più).

Il suo nome è Archosargus probatocephalus, appartiene alla famiglia degli Sparidae, si nutre di ostriche, vongole, cozze, vari crostacei e alghe, ha delle strisce scure sul corpo grigiastro che gli sono valse l’appellativo di “pesce carcerato”, anche se a renderlo tanto straordinario sono i denti.

In particolare gli incisivi assomigliano ai denti umani, persino ricoperti di smalto. Oltre agli incisivi, un esemplare adulto sfoggia tre file di molari nella mascella superiore e due file nella mascella inferiore, utili per sgranocchiare meglio i gusci delle prede.

I denti si sviluppano gradualmente, man mano che l’animale cresce e passa da una dieta a base di animali dal corpo molle a una dieta onnivora comprendente vari crostacei. Il nome, “testa di pecora”, probabilmente gli è stato attribuito per la somiglianza della bocca con quella di una pecora.

Ma niente paura, per quanto possa sembrare inquietante, il pesce testa di pecora non è affatto pericoloso. E solo quando si sente minacciato, può mordere o punzecchiare le persone tramite le spine posizionate sulla pinna dorsale.

FONTI: ITIS report/ScienceAbc

