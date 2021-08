L’adorabile pesce che sembra sorridere ogni volta che incontra il suo amico sub

Yuki Nakano vive alle Hawaii è un appassionato di immersioni, ma anche un fotografo che immortala la vita marina: dai delfini alle tartarughe, ma nell’ultimo periodo ha fatto un incontro molto speciale: un pesce che sembra sorridere! I due sono diventati ‘amici’ e Nakano appena può lo cerca in mare.

Nakano ha incontrato per la prima volta questo pesce a febbraio durante la sua attività di snorkeling a Oahu. All’epoca, aveva notato subito che l’adorabile pesce aveva una ferita all’occhio destro e per questo non nuotava dritto. Tuttavia non sembrava infastidito dalla presenza del subacqueo. Anzi, si avvicinava curioso con il suo simpatico aspetto, simile a quello di qualcuno che sorride.

Non è la prima volta che vi raccontiamo di strane amicizie tra umani e pesci e sebbene si dica che il pesce abbia solo 7 secondi di memoria e poi dimentichi tutto, a volte le cose vanno diversamente e finiscono per sorprenderci.

Guardate che meraviglia:

Normalmente, durante le immersioni, Nakano Yuki mantiene sempre le distanze per non disturbare gli abitanti del mare, ma qui è stato il pesce ad avvicinarsi. Dopo quella prima volta, il fotografo lo incontra sempre nello stesso punto e si accerta che stia bene e che il suo occhio stia guarendo. Secondo il fotografo sono diventati amici perché il pesce sembra riconoscerlo, insieme passano un po’ di tempo a nuotare e l’incontro è ormai diventata una routine che Yuki ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram. Dopotutto, un sorriso così carino non può non essere immortalato.

Fonte: delfino808m913/Instagram /Minews

