Pesce siluro di oltre 30 chili tenta di mangiare una tartaruga, ma muoiono entrambi soffocati

Un gruppo di pescatori tedeschi ha assistito ad un evento decisamente insolito, dall’epilogo tragico, avvenuto nel lago Kiessee di Göttingen, nella Bassa Sassonia. Non era certo la prima volta che avvistavano un pesce siluro, che popolano laghi e fiumi, ma quello in cui si sono imbattuti la scorsa settimana si stava contorcendo e dalla sua bocca sporgevano le zampe di una povera tartaruga delle orecchie rosse, ormai in fin di vita.

Quando i pescatori hanno notato l’enorme pesce, lungo 1,75 metri e dal peso di oltre 30 chili, questo era ancora vivo, ma dopo poco è morto anch’esso, soffocato dalla preda che stava tentando di ingoiare.

Geklaute Foto-Meldung. (Ich hatte auch mal eine Schmuckschildkröte dieser Art, die zu Beginn so groß war wie ein 5 Mark… Posted by Thomas Gärner on Friday, June 25, 2021

La triste scena è stata immortalata ed è poi finita sui social e sulle pagine dei quotidiani tedeschi.

Der Würge-Wels von Göttingen – Kann so einer auch meinen Hund verschlingen? https://t.co/A9F1tO7z8L — BILD News (@BILD_News) June 25, 2021

In realtà il pesce siluro, noto anche come pesce gatto, si nutre di pesci più piccoli, come le anguille, ma anche vermi, lumache e alcuni uccelli. Questa specie d’acqua dolce può vivere fino a 60 anni. Ma perché quest’esemplare avrebbe scelto proprio una tartaruga come preda?

Da tempo c’è ormai carenza di cibo per i pesci nel Kiessee– spiega Thorsten Bierfreund, presidente del club di pesca sportiva di Göttingen – E i pesci siluro non sono schizzinosi riguardo all’alimentazione.

Peccato che sia finita nel peggiore dei modi sia per il pesce sia per la malcapitata tartaruga…

Fonte: Facebook/Bild.de

