Pescatore di aragoste inghiottito da una megattera sopravvive grazie a un colpo di tosse

Nella bocca della balena. Una storia incredibile che sembra uscita dal film di Pinocchio. Un pescatore di Cape Cod racconta di essere stato nella bocca di una megattera per circa 30 secondi. Pensava che sarebbe morto, ma l’animale ha scosso la testa e l’ha sputato fuori.

Michael Packard, 56 anni, di Wellfleet, ha fatto conoscere la sua incredibile disavventura a WBZ-TV, dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Cape Cod. Si trovava a circa 14 metri di profondità nelle acque al largo di Provincetown quando all’improvviso ha visto tutto buio.

Pensava di essere stato attaccato da uno squalo, comune nelle acque della zona, ma poi si è reso conto che non sentiva i denti e non provava alcun dolore. “Poi ho capito, oh mio Dio, sono nella bocca di una balena … e sta cercando di inghiottirmi”, ha detto. “E ho pensato tra me e me OK, è così, morirò”. I suoi pensieri andarono a sua moglie e ai suoi figli.

Stima di essere rimasto nella bocca della balena per circa 30 secondi, ma ha continuato a respirare perché aveva ancora l’attrezzatura per respire.

Poi la balena è emersa, ha scosso la testa e lo ha sputato. È stato salvato dal suo compagno di equipaggio nella barca di superficie.

Le megattere non sono aggressive e Mayo pensa che sia trattato di un incontro accidentale, mentre la balena si nutriva.

