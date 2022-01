Ti spieghiamo perché i cani non amano gli abbracci

Un abbraccio può offrire tanti benefici a costo zero. Ma anche i cani amano gli abbracci? Sembrerebbe proprio di no. Questo gesto semplice, affettuoso e positivo potrebbe avere sull’animale un effetto decisamente contrario andando ad alimentare stress e ansia.

A questo risultato è arrivato il dottor Stanley Coren, professore specializzato in comportamento canino alla University of British Columbia che ci suggerisce di limitare al minimo questa dimostrazione d’affetto verso i nostri amici a 4 zampe. Anche se per noi è assolutamente spontaneo e naturale, un semplice abbraccio può creare più danni che altro ai nostri cani.

Secondo lo studio, pubblicato su Psychology Today, abbracciare un cane significa comprimerlo, farlo sentire in trappola impedendogli di dare sfogo ad un istinto innato: quello di fuggire!

Questa conclusione è stata confermata dopo aver analizzato 250 foto prese dal web che ritraevano cani di diverse grandezze e razze mentre venivano abbracciati. Si è visto così che, proprio in un momento per noi tanto piacevole, loro al contrario (nel 80% circa dei casi) mostravano decisi segnali di stress che si manifestavano con gesti tipo: orecchie abbassate, occhi socchiusi, testa girata dalla parte opposta rispetto a chi stava abbracciando e altro.

Ma tutto questo cosa potrebbe concretamente significare? Pensiamo ad esempio ad un cane che parte già da una certa base di stress, ecco in questo caso l’animale potrebbe anche reagire all’abbraccio in maniera violenta. Generalmente, per fortuna, ciò non accade in quanto il primo istinto dei cani non è certo quello di attaccare quanto quello appunto di fuggire da eventuali pericoli.

Meglio comunque non tirare troppo la corda ricordandoci di dimostrare affetto al nostro cane con coccole di altro genere che gli lascino lo spazio e la libertà che merita.

