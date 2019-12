Questo pattinatore ha rischiato la vita per salvare una famiglia di cervi scivolata sul ghiaccio

Pattinava sul ghiaccio durante la pausa pranzo, Ryan Peterson, quando a un certo punto si è imbattuto in una famiglia di cervi in grave pericolo. Non riuscivano ad alzarsi a causa del ghiaccio scivoloso e se fossero rimasti in quelle condizioni troppo a lungo, probabilmente i lupi li avrebbero divorati.

Senza pensarci due volte, Ryan ha deciso di intervenire pur sapendo che stava rischiando la vita. D’altronde nessun veicolo avrebbe potuto farlo al posto suo, perché il ghiaccio ancora sottile, a causa del peso del mezzo, si sarebbe sicuramente spezzato.

Così Ryan si è procurato una corda e con i suoi pattini ai piedi, ha raggiunto i tre cervi, mamma e due cuccioli, distesi sull’acqua ghiacciata al centro del Lago dei boschi di Kenora, Ontario settentrionale. Ha legato la corda al collo, prima della madre e poi dei due piccoli, assicurandosi di non fare loro del male, e li ha trascinati in salvo sul bordo del lago, come dichiarato al The Guardian:

“Ho pensato che sarei tornato a pranzare e prendere un po ‘di corda, ho dato loro circa un’ora o giù di lì. Erano ancora nello stesso posto, quando sono tornato … ed è allora che li ho portati a riva.”

Un’operazione che ha richiesto molta forza e coraggio, sia perché il ghiaccio, essendo sottile, poteva rompersi, sia perché i cervi, terrorizzati dalla paura, avrebbero potuto ferirlo.

Una volta in salvo, i due cuccioli si sono alzati e sono corsi via, mentre la mamma, ferita a un’anca, non riusciva a muoversi. Ryan ha quindi contattato il Ministero delle risorse naturali dell’Ontario per chiedere aiuto, ma a quanto pare non è ancora intervenuto nessuno a causa delle condizioni del lago, non completamente ghiacciato..

Il salvataggio, avvenuto il 3 dicembre, è stato filmato dallo stesso Ryan in questo video.

