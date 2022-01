Morto Ozzie, il gorilla più vecchio del mondo: aveva 61 anni e ha trascorso gli ultimi 40 in cattività

L’annuncio è stato dato dai responsabili dello Zoo di Atlanta, che hanno espresso con messaggi affettuosi tutta la loro tristezza per la scomparsa dell’animale

Il gorilla maschio più anziano del mondo, Ozzie, è morto ieri alla veneranda età di 61 anni. Ad annunciarlo sono i guardiani dello Zoo di Atlanta, negli Stati Uniti, dove l’animale ha sempre vissuto in una condizione di cattività. Le cause della morte non sono ancora note: da qualche giorno il gorilla aveva smesso di alimentarsi e presentava sintomi strani quali gonfiore facciale e debolezza, e per questo è stata disposta l’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni.

Si tratta di una perdita devastante per lo Zoo Atlanta. Anche se sapevamo che questo momento sarebbe arrivato un giorno, quell’inevitabilità non fa nulla per arginare la profonda tristezza che proviamo per aver perso una leggenda – ha affermato Raymond B. King, Presidente dello zoo. – I contributi della vita di Ozzie sono indelebili, nelle generazioni di individui che lascia nella popolazione di gorilla e nel corpo di conoscenze del mondo nella cura della sua specie. I nostri pensieri sono con il suo team di assistenza, che ha perso una parte della propria vita e una parte del proprio cuore.

Nato nel lontano 1961, Ozzie era stato trasferito nello zoo negli anni ’80 e da allora aveva vissuto sempre in cattività (era attualmente l’unico esemplare ancora in vita di quella generazione originale portata nello zoo dal progetto del Ford African Rain Forest). Lascia una stirpe di figli, nipoti e pronipoti: alcuni di questi vivono attualmente nello zoo di Atlanta (la figlia Kuchi e i figli Kekla, Stadi e Charlie; i nipoti Lulù, Andi e Floyd), altri hanno trovato casa in altri zoo accreditati negli Stati Uniti e in Canada.

L’incredibile longevità del gorilla è stata possibile grazie alle cure fornite dai responsabili dello zoo, ma si tratta comunque di una vita innaturale di un animale che per troppa parte della sua esistenza non ha potuto apprezzare il sapore della libertà.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Zoo Atlanta

Ti consigliamo anche: