Rarissimo filmato di un orso grizzly che ruba la preda a un branco di lupi

Dopo un’estenuante battuta di caccia, il branco di lupi si è visto soffiare via l’alce appena catturata da un orso grizzly, in un fenomeno noto come cleptoparassitismo

Le telecamere di sorveglianza del Parco Nazionale di Yellowstone hanno registrato uno spettacolo assurdo quando raro: un orso grizzly si è unito ad un branco di lupi nell’inseguimento di alcune alci e, dopo che i lupi avevano compiuto il lavoro “pesante”, ha rubato loro la preda ed è fuggito via. Il fenomeno, non raro in natura ma di certo nel mondo degli orsi, è noto come cleptoparassitismo: in pratica, una forma di parassitismo per cui l’animale parassita ruba l’intera preda all’animale da cui trae nutrimento.

Sono diverse le specie animali – uccelli, settili e anche alcuni mammiferi – che si dedicano a questa pratica: le iene sono certamente gli animali più famosi: oltre a nutrirsi di carcasse di animali morti, infatti, le iene si trovano spesso a rubare selvaggina appena cacciata da leoni o da altri animali della savana, sfruttando la forza fisica e la resistenza nell’inseguimento di altre specie e traendone vantaggio per i loro lauti banchetti.

L’orso non rientra solitamente nel novero degli animali cleptoparassiti, eppure in questo video emerge in modo lampante questo comportamento anomalo: di solito orsi e lupi competono alla pari per la ricerca del cibo, cacciando separatamente e consumando ciascuno il frutto della propria attività. In questo caso, invece, l’orso si è unito al branco di lupi nella caccia all’alce – salvo poi tenersi la preda catturata tutta per sé, senza condividerla con i compagni di battuta.

Ai lupi non è rimasto altro che attendere che l’orso si fosse saziato, prima di potersi avvicinare alla carcassa e mangiare ciò che restava: visto che la caccia è un’attività pericolosa e rischiosa, nella quale si perdono molte energie, è sembrato più conveniente ai lupi mangiare gli avanzi dell’orso piuttosto che avventurarsi in un’altra battuta dagli esiti non per forza positivi. Per quanto riguarda l’orso, invece, con questo pasto ha fatto incetta di grassi e proteine – il nutrimento essenziale per prepararsi al lungo periodo di letargo invernale, prima del quale è necessario fare scorta di energie e sostanze nutritive.

Minute Out In It – A Grizzly Bear Steals a Wolf Kill On the morning of October 21, 2021 visitors watching wildlife in Yellowstone’s northern range were amazed when they saw an adult grizzly bear seemingly hunting elk with the Junction Butte wolf pack. Wolves and bears typically compete with one another for prey, so why might this be happening?Typically, wolves will yield to incoming bears. Since hunting is dangerous and often unsuccessful, it’s better for wolves to wait their turn at a carcass that has been usurped by a bear than it is for them to continue hunting (Tallian et al. 2017). From the bear’s perspective, it takes a lot of energy to follow a wolf pack around, but the reward is high if it successfully takes over a carcass. A fresh elk carcass is a wonderful source of fat and protein for a grizzly bear preparing for hibernation. This bear seems to have figured out that following the wolves in the morning will increase its chances of encountering a high-calorie meal. (NPS / Maddy Jackson) Posted by Yellowstone National Park on Wednesday, December 15, 2021

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Yellowstone National Park

Ti consigliamo anche: