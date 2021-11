Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Si sente sempre più spesso parlare di orsi che si avvicinano pericolosamente ai centri abitati in cerca di cibo. Stavolta a Roccaraso (provincia dell’Aquila) un orso ha sfondato la vetrina di una pasticceria e fatto una scorpacciata di biscotti.

Un orso, attirato dal profumo dei dolci di una pasticceria di Roccaraso, si è avvicinato e ha deciso di sfondare la vetrina pur di assaggiare quelle delizie. Si tratta di un orso marsicano, di nome Juan Carrito, ben noto in quanto si tratta di uno dei quattro figli dell’orsa Amarena.

Il tutto è avvenuto di sera verso le 21:30, non ancora dunque in piena notte ma evidentemente l’orso si sentiva sicuro di attraversare le strade indisturbato. Dopo aver mangiato tutti i biscotti che si trovavano pronti sulle teglie, si è allontanato soddisfatto.

I Carabinieri Forestali si sono accorti dell’accaduto in quanto Juan Carrito è dotato di radiocollare, si tratta infatti di un orso censito, ma quando sono arrivati sul posto ormai la razzia era stata fatta e anche i danni alla pasticceria che oltre alla vetrina dovrà riparare un tubo rotto dal passaggio dell’orso.

La sicurezza e la spavalderia questo piccolo orso deve averla imparata da sua mamma Amarena, l’anno scorso infatti vi avevamo raccontato che tutta la famigliola era stata vista passeggiare in un piccolo paese in provincia de L’Aquila. Leggi anche: L’orsa Amarena e i suoi cuccioli in giro per il paese: l’ordinanza del sindaco abruzzese che fa scuola

Ieri sera a Roccaraso (AQ), l'orso Juan Carrito è entrato in una pasticceria e si è mangiato tutti i biscotti… Posted by Wild Gran Sasso lago di Campotosto e Monti della Laga on Thursday, November 25, 2021

Lo stesso Juan Carrito poi è famoso in quanto più volte è stato visto bere alla fontanella del paese. E l’altra sera dopo aver mangiato tutti i biscotti, non completamente soddisfatto, ha raccolto anche un po’ di frutta dagli alberi.

