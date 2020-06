Orso marsicano avvistato per la prima volta nelle Marche

Non capita spesso di imbattersi in un orso marsicano durante una passeggiata, soprattutto nelle Marche. Per questo l’incontro avvenuto sui Monti della Laga tra una famiglia di allevatori e un orso bruno marsicano ha destato tanta sorpresa.

L’emozionante avvistamento è avvenuto due mattine fa nel territorio di Colle di Arquata del Tronto mentre Luigi Lauri, insieme al fratello Diego e al padre Mario, stava raggiungendo il lavoro.

I tre hanno potuto scorgere da lontano l’esemplare tra gli alberi e lo hanno prontamente fotografato. L’animale è probabilmente arrivato nelle Marche partendo dal Gran Sasso, dove l’orso bruno marsicano è presente e, secondo Diego, è la prima volta che un esemplare si spinge fino ai Monti della Laga.

“Incontrare un orso da queste parti non era mai accaduto e ha fatto un certo effetto. Lo abbiamo potuto fotografare solo da lontano e con i nostri telefoni cellulari, comunque è stata una piacevole sorpresa”, ha raccontato l’uomo all’ANSA.

ORSO BRUNO MARSICANO per la prima volta nelle marche, c'è venuto a trovare a Colle d'Arquata del Tronto nel parco… Pubblicato da Fabrizio Angelucci su Venerdì 5 giugno 2020

Fonti di riferimento: Diego Lauri/ANSA

